Як помирала Єлизавета II: розкрито правду про останні хвилини життя королеви

Як помирала королева

Янг описував смерть Єлизавети II з великим сумом. Втім, він розповів, що королева не страждала.

"Дуже мирно. Уві сні. Без прощання. Похилий вік. Вона не розуміла, що відбувається. Ніякого болю", - писав секретар королеви.

Ця записка - частина великого звіту про смерть Єлизавети II, у якому описано її "хоробрість, старанність і відданість". Також там йдеться про останні хвилини та години життя королеви. За інформацією видання, цей звіт стане частиною біографії Карла III.

Втім, це не уся інформація, яку вдалося з'ясувати. У біографії короля, яку ще не оприлюднили офіційно, йдеться про те, що біля ліжка Єлизавети II знайшли червону коробку з паперами. У ній були два листи від королеви до сина та секретаря.

Видання зазначає, що вміст листів навряд чи буде оприлюднено. Але їх наявність усе одно може свідчити про те, що королева знала про те, що скоро помре.

До 95 років королева їздила верхи та полюбляла прогулянки (фото: Getty Images)

Що відомо про останні хвилини до та після смерті королеви

Окрім цього, виданню вдалося дізнатися про певні події, які передували або відбувалися після того, як не стало Єлизавети II:

смерть королеви була раптовою, її син Чарльз терміново вилетів гелікоптером у Балморал та поспіхом читав план "Лондонський міст", у якому було описано дії Королівства на цей випадок



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Окрім цього, Карл