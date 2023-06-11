Як поговорити з партнером про інтим і при цьому не образити його

Як говорити з партнером про інтим

Одна з найрозповсюдженіших причин проблем у парах - відсутність комунікації. Люди не говорять про інтим, тому що це табуйована тема з дитинства.

Також іноді вони бояться, що партнер їх не зрозуміє, почне висміювати, критикувати чи ображати. Причиною, чому люди уникають таких розмов може бути й те, що вони вже мають негативний досвід у минулому.

Перш за все потрібно зрозуміти, яка ціль таких розмов - чи ви хочете спробувати щось новеньке, скоригувати дії партнера, дізнатись його думки щодо власних фантазій або ж ви хочете запропонувати йому звернутись до спеціаліста.

Що можна і не можна казати

Головне правило, якого варто дотримуватись, - ніхто нікого не звинувачує. Є лише ваш спільній інтимний досвід, який ви надалі хочете покращити.

Таку розмову варто почати у приємний момент емоційної близькості, запитати у партнера, чи він готовий про це поговорити.

Далі пригадайте, що у діях партнера вам найбільше подобається. Розкажіть про власну фантазію та бажання. Розпочніть із формулювання "мені б хотілося, щоб ти...".

Партнер має зрозуміти, що це не критика його особисто, а просто прагнення до удосконалення процесу, що так ви станете ще ближчими одне до одного, отримаєте нові відчуття.

Розмова кожної пари - це індивідуальний процес. Дотримавшись цих порад, ви мінімалізуєте ризики появи образ, критики та непорозумінь.

Головне пам'ятайте, що в сексі є двоє і відповідальність за результат лежить на обох. Тому кохайтеся, але не забувайте й говорити про сам процес.