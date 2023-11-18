Як почати правильно харчуватися: нутриціолог поділилася лайфхаками

Зверніть увагу на те, що ви п'єте

У напоях може міститися більша кількість калорій, ніж вам потрібно. Тому спробуйте додавати меншу кількість ложок цукру чи меду до вашого напою.

Як альтернативу та доповнення до чаю можна додавати лимон, а до кави - апельсин і корицю.

У фрешах і соках також велика кількість зайвих цукрів, тому їх також варто розбавити водою 1:1. Ідеально буде взагалі виключити з раціону солодку воду та соки, натомість додати звичайну воду.

Залиште улюблені продукти

Не варто позбавляти себе задоволення від їжі. Якщо ви любите солодощі, залишайте "місце в шлунку" для десерту. Таким чином ви отримаєте задоволення, водночас не переїдаючи.

Скрізь додавайте овочі

Навіть якщо ви їсте піцу, суші, пельмені, вареники тощо, не забувайте про овочі. Клітковина сприяє насиченню організму, зменшує порцію та кількість калорій, а ще принесе свою однозначну користь.

Обирайте менш жирні молочні продукти

Замість молока жирністю 3,2% обирайте 1,5%.

Білий йогурт краще обирати не 8%, а 1,6% - у два рази менше жиру.

Кисломолочний сир також можна брати 5% жирності замість 9%.

У таких продуктах менше насичених жирів і калорій, проте кількість білка та кальцію залишається тією самою.

Не забувайте про рибу

Додавайте рибу до свого раціону двічі на тиждень. Для дорослої людини буде достатньо порції розміром з долоню без пальців.

Беріть цільнозерновий хліб

Це чудова та корисна заміна батону чи білому хлібу. До того ж цільнозерновий хліб стане джерелом вуглеводів, якщо на тарілці їх немає.

На перекус - ягоди та фрукти

Це можуть запечені яблука, горіхи, банани, апельсини зі склянкою йогурту чи кефіру. Крім того, звертайте увагу на сезонні й локальні фрукти та ягоди.

Замовляйте страви без заправок

Йдеться про ті випадки, коли ви замовляєте їжу в закладах. Ресторанні соуси завжди містять велику кількість калорій і часом забивають смакові рецептори так, що ви не відчуваєте реальний смак страви.

Ви також можете попросити офіціанта принести заправку окремо й самостійно додати до страви стільки, скільки ви хочете.