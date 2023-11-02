Як підготуватись до протезування після ампутаці: список заборонених дій

Зараз немає точної статистики, скільки військових та цивільних втратили кінцівки через бойові дії в Україні. За попередніми даними, ця цифра перевищує 50 000 людей. Варто знати, як правильно готуватись до протезування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Медики кажуть, що одразу після операції починається підготовка пацієнта до протезування. У цей період особливо важливо дотримуватися рекомендацій лікарів щодо догляду за швом.
Все тому, що саме від цього буде залежати, чи правильно сформується кукса, наскільки збережеться рухливість суглобів та чутливість, а також як зміцнювати мускулатуру.
Догляд за формуванням кукси варто розпочати якомога раніше - це допоможе пришвидшити терміни післяопераційного відновлення та забезпечує раннє й успішне протезування.
Час загоєння кукси залежить від типу ампутації, віку та загального стану пацієнта. Зазвичай цей процес займає від 4 до 8 тижнів.
Протягом цього періоду пацієнт та лікар мають кілька основних завдань: правильно доглядати за куксою, усунути набряк, нормалізувати поверхневу чутливість, покращити еластичність та мобільність рубця, підвищити силу м’язів кукси та загальну витривалість організму.
На формування кукси можуть вплинути такі фактори:
Неправильний догляд та, відповідно, неправильне формування кукси надалі можуть негативно вплинути на протезний етап реабілітації або взагалі унеможливити його.
Компресійна терапія - це один з основних методів, який застосовують для формування кукси та зменшення її набряку. Набряк важливо подолати якомога швидше, адже він має ряд негативних впливів: сповільнює загоєння рани, погіршує мобільність, збільшує час до початку протезного етапу реабілітації та погіршує формування кукси.
Компресійна терапія передбачає:
Який саме тип компресійної терапії застосувати залежить від індивідуальних особливостей пацієнта.
Серед додаткових методик - постукування, масажі, десенситизація (зменшення чутливості) та мобілізація рубця. Жодна з них не заміняє іншу. Навпаки - вони формують комплексний підхід для правильного загоєння.
Постукування поверх накладених пов’язок можна проводити уже в післяопераційний період.
При куксах гомілки варто розташовувати ногу випрямлено у колінному суглобі та тримати її рівно опущеною під час стояння. Але не можна:
При куксі стегна варто дотримуватись таких рекомендацій:
Додатково можна використовувати косметичні засоби, як-от зволожувальні креми. Це допоможе пом’якшити рубці та покращити еластичність шкіри.
Нерідко стаються випадки, коли пацієнта після ампутації турбують біль у куксі, фантомний біль та фантомні відчуття.
Фантомний біль - це біль в ампутованій кінцівці, який може мати пекучу, стискаючу або стріляючу природу. У 8 з 10 випадків фантомний біль зберігається до двох років після ампутації. Хоч поступово і зменшується.
Важливою частиною для контролю фантомного болю є фізична активність, нормалізація режиму дня, гігієна сну, здорове харчування.
Раніше ми повідомляли, що воїн ЗСУ розповів про життя з протезом, реакцію суспільства і що тримає на плаву.
Також ми писали, хто в Україні може безкоштовно отримати протез.