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Як підготуватись до протезування після ампутаці: список заборонених дій

Що не можна робити після ампутації (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз немає точної статистики, скільки військових та цивільних втратили кінцівки через бойові дії в Україні. За попередніми даними, ця цифра перевищує 50 000 людей. Варто знати, як правильно готуватись до протезування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що відбувається після ампутації

Медики кажуть, що одразу після операції починається підготовка пацієнта до протезування. У цей період особливо важливо дотримуватися рекомендацій лікарів щодо догляду за швом.

Все тому, що саме від цього буде залежати, чи правильно сформується кукса, наскільки збережеться рухливість суглобів та чутливість, а також як зміцнювати мускулатуру. 

Догляд за формуванням кукси варто розпочати якомога раніше - це допоможе пришвидшити терміни післяопераційного відновлення та забезпечує раннє й успішне протезування.

Скільки триває загоєння

Час загоєння кукси залежить від типу ампутації, віку та загального стану пацієнта. Зазвичай цей процес займає від 4 до 8 тижнів.

Протягом цього періоду пацієнт та лікар мають кілька основних завдань: правильно доглядати за куксою, усунути набряк, нормалізувати поверхневу чутливість, покращити еластичність та мобільність рубця, підвищити силу м’язів кукси та загальну витривалість організму. 

На формування кукси можуть вплинути такі фактори:

  • рівень ампутації
  • техніка виконання ампутації
  • індивідуальні особливості пацієнта
  • післяопераційний догляд

Неправильний догляд та, відповідно, неправильне формування кукси надалі можуть негативно вплинути на протезний етап реабілітації або взагалі унеможливити його.

Що таке компресійна терапія

Компресійна терапія - це один з основних методів, який застосовують для формування кукси та зменшення її набряку. Набряк важливо подолати якомога швидше, адже він має ряд негативних впливів: сповільнює загоєння рани, погіршує мобільність, збільшує час до початку протезного етапу реабілітації та погіршує формування кукси.

Компресійна терапія передбачає:

  • жорсткі пов’язки: негайний післяопераційний протез (IPOP - Immediate Post Operative Prosthesis): гіпс, бинт скотчкаст
  • напівжорсткі пов’язки: компресійні елайнери, поліетиленові пов’язки, пневматичні знімні пов’язки (PPAM - Pneumatic Post Amputation Mobility Aid)
  • м’які пов’язки: еластичний бинт

Який саме тип компресійної терапії застосувати залежить від індивідуальних особливостей пацієнта.

Методи формування кукси

Серед додаткових методик - постукування, масажі, десенситизація (зменшення чутливості) та мобілізація рубця. Жодна з них не заміняє іншу. Навпаки - вони формують комплексний підхід для правильного загоєння.

Постукування поверх накладених пов’язок можна проводити уже в післяопераційний період.

Що не можна робити

При куксах гомілки варто розташовувати ногу випрямлено у колінному суглобі та тримати її рівно опущеною під час стояння. Але не можна:

  • підкладати під коліно подушки та будь-які інші м’які предмети
  • класти куксу на милиці під час стояння

При куксі стегна варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • розташовуйте куксу в положенні приведення до здорової ноги
  • обов'язково лежіть на животі понад 30 хвилин двічі на добу
  • лежачи на здоровому боці, на бічну поверхню кукси вкладайте вантаж
  • якщо ви лежите на боці, намагайтесь розташовувати ампутовану ногу згори

Додатково можна використовувати косметичні засоби, як-от зволожувальні креми. Це допоможе пом’якшити рубці та покращити еластичність шкіри.

Нерідко стаються випадки, коли пацієнта після ампутації турбують біль у куксі, фантомний біль та фантомні відчуття.

Фантомний біль - це біль в ампутованій кінцівці, який може мати пекучу, стискаючу або стріляючу природу. У 8 з 10 випадків фантомний біль зберігається до двох років після ампутації. Хоч поступово і зменшується.

Важливою частиною для контролю фантомного болю є фізична активність, нормалізація режиму дня, гігієна сну, здорове харчування.

Раніше ми повідомляли, що воїн ЗСУ розповів про життя з протезом, реакцію суспільства і що тримає на плаву.

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