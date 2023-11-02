Як підготуватись до протезування після ампутаці: список заборонених дій

Зараз немає точної статистики, скільки військових та цивільних втратили кінцівки через бойові дії в Україні. За попередніми даними, ця цифра перевищує 50 000 людей. Варто знати, як правильно готуватись до протезування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що відбувається після ампутації

Медики кажуть, що одразу після операції починається підготовка пацієнта до протезування. У цей період особливо важливо дотримуватися рекомендацій лікарів щодо догляду за швом.

Все тому, що саме від цього буде залежати, чи правильно сформується кукса, наскільки збережеться рухливість суглобів та чутливість, а також як зміцнювати мускулатуру.

Догляд за формуванням кукси варто розпочати якомога раніше - це допоможе пришвидшити терміни післяопераційного відновлення та забезпечує раннє й успішне протезування.

Скільки триває загоєння

Час загоєння кукси залежить від типу ампутації, віку та загального стану пацієнта. Зазвичай цей процес займає від 4 до 8 тижнів.

Протягом цього періоду пацієнт та лікар мають кілька основних завдань: правильно доглядати за куксою, усунути набряк, нормалізувати поверхневу чутливість, покращити еластичність та мобільність рубця, підвищити силу м’язів кукси та загальну витривалість організму.

На формування кукси можуть вплинути такі фактори:

рівень ампутації

техніка виконання ампутації

індивідуальні особливості пацієнта

післяопераційний догляд

Неправильний догляд та, відповідно, неправильне формування кукси надалі можуть негативно вплинути на протезний етап реабілітації або взагалі унеможливити його.

Що таке компресійна терапія

Компресійна терапія - це один з основних методів, який застосовують для формування кукси та зменшення її набряку. Набряк важливо подолати якомога швидше, адже він має ряд негативних впливів: сповільнює загоєння рани, погіршує мобільність, збільшує час до початку протезного етапу реабілітації та погіршує формування кукси.

Компресійна терапія передбачає:

жорсткі пов’язки: негайний післяопераційний протез (IPOP - Immediate Post Operative Prosthesis): гіпс, бинт скотчкаст

напівжорсткі пов’язки: компресійні елайнери, поліетиленові пов’язки, пневматичні знімні пов’язки (PPAM - Pneumatic Post Amputation Mobility Aid)

м’які пов’язки: еластичний бинт

Який саме тип компресійної терапії застосувати залежить від індивідуальних особливостей пацієнта.

Методи формування кукси

Серед додаткових методик - постукування, масажі, десенситизація (зменшення чутливості) та мобілізація рубця. Жодна з них не заміняє іншу. Навпаки - вони формують комплексний підхід для правильного загоєння.

Постукування поверх накладених пов’язок можна проводити уже в післяопераційний період.

Що не можна робити

При куксах гомілки варто розташовувати ногу випрямлено у колінному суглобі та тримати її рівно опущеною під час стояння. Але не можна:

підкладати під коліно подушки та будь-які інші м’які предмети

класти куксу на милиці під час стояння

При куксі стегна варто дотримуватись таких рекомендацій:

розташовуйте куксу в положенні приведення до здорової ноги

обов'язково лежіть на животі понад 30 хвилин двічі на добу

лежачи на здоровому боці, на бічну поверхню кукси вкладайте вантаж

якщо ви лежите на боці, намагайтесь розташовувати ампутовану ногу згори

Додатково можна використовувати косметичні засоби, як-от зволожувальні креми. Це допоможе пом’якшити рубці та покращити еластичність шкіри.

Нерідко стаються випадки, коли пацієнта після ампутації турбують біль у куксі, фантомний біль та фантомні відчуття.

Фантомний біль - це біль в ампутованій кінцівці, який може мати пекучу, стискаючу або стріляючу природу. У 8 з 10 випадків фантомний біль зберігається до двох років після ампутації. Хоч поступово і зменшується.

Важливою частиною для контролю фантомного болю є фізична активність, нормалізація режиму дня, гігієна сну, здорове харчування.