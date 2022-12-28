Як пережити зимові свята без наслідків для здоров'я: 7 порад від нутриціолога

Традиційно зимові свята проходять за пишними застіллями та гулянками з випивкою. Зловживання їжею та алкоголем згубно відбивається на здоров'ї. Пересічна людина за новорічні свята набирає 2 кілограми зайвої ваги, стверджують експерти. Якщо не хочете потрапити у цю статистику, дотримуйтесь наступних порад.
Яких правил слід дотримуватись під час зимових свят, аби не нашкодити здоров'ю, розповіла нутриціолог на своїй сторінці в Instagram.
Перед застіллям треба обов'язково виспатися. Це значно зменшить ризики переїсти зайвого, та й вас не розморити раніше задуманого.
Не ходіть у гості голодними. Не чекайте цілий день на бій курантів, щоб накинутися на їжу. Заздалегідь перекусіть. Наприклад, зеленим овочевим салатом і сендвічем з авокадо та риби.
Десь за годину до святкового застілля випийте склянку теплої води + 2 чайних ложки псиліума. А тоді ще 1 склянку води. Або прийміть Ентеросгель (чи інший сорбент).
Починайте святкову трапезу зі страв, що багаті на клітковину. Це овочі, бобові, ягоди, фрукти, горіхи.
Уникайте газованих напоїв. Вони заважають травленню. Краще підготуйте собі детокс-воду: з додаванням апельсина, лимона, тертого імбиру, кориці, кардамону та інших улюблених спецій.
Прикупіть в аптеці АЦЦ. Необхідно випити 600 мг. Він допоможе справитися з інтоксикацією від алкоголю. Швидше його виведе і знизить навантаження на печінку.
Намагайтеся більше рухатись. Використовуйте для цього будь-яку можливість: танці, прогулянку, активні ігри.
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