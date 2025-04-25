Не вигулюйте собаку в таку погоду: яка температура смертельно небезпечна

За словами експерта, нам може здаватися, що спека ще не почалася, але для собак підвищення температури весною та влітку - це вже пекло. І від перегріву собака може померти швидше, ніж від холоду.

Чому спека небезпечна для собак

Вчені дійшли висновку, що вже при температурі +15 градусів і вище собака не здатна ефективно віддавати надлишкове тепло під час активності. Тобто це вже критична температура. Якщо немає тіні, води й відпочинку - перегрів це лише питання часу.

Симптоми теплового удару у собаки

Дуже часте дихання, задишка

Слабкість, хитка хода

Слизова рота та язик яскраво-червоні або синюшні

Гаряче тіло, особливо живіт, вуха та лапи

Слинотеча

Млявість або непритомність

Блювання, судоми

"Це надзвичайна ситуація. Потрібно діяти негайно!" - підкреслює Андрій Долженко.

Що робити при тепловому ударі в собаки

Негайно перенести собаку в тінь або прохолодне місце

Обкласти тіло вологими холодними рушниками, особливо живіт, лапи, шию

Охолоджувати поступово. Не поливати крижаною водою! Це може спричинити шок

Пропонувати воду, але не змушувати пити. Малими ковтками.

Звернутися до ветеринара якомога швидше, навіть якщо собаці стало краще

Як уникати перегріву влітку

Намагайтеся у теплу погоду не примушувати собаку до фізичних навантажень. Якщо пес не в захваті від біганини та стрибків - не змушуйте, послухайте свого улюбленця.

Будуйте маршрути з тінню. Уникайте асфальту, піску, бетону - вони в спеку нагріваються до +50 +60 градусів.

Не залишайте собаку під прямими сонячними променями.

Автомобіль - це пекло. Паркуй у тіні, залишай вікна відчиненими, залиш воду. Навіть кондиціонер не врятує, якщо двигун вимкнеться.

У особливо жаркі дні вигулюйте собаку рано вранці, коли ще нема спеки та пізно ввечері, коли вже стало прохолодніше

Важливо! Увага на поверхні!

Кінолог нагадує, що собаки не мають взуття, а подушечки лап в них дуже чутливі. Бетон, асфальт, плитка, пісок - ці матеріали дуже швидко вбирають тепло і розігріваються до +50 +60 градусів. Отримати опіки тварина може просто стоячи на місці декілька хвилин.

"Простий тест: прикладіть тильну сторону долоні до землі на 5 секунд - якщо вам гаряче, то собаці буде ще гірше", - каже Андрій Долженко.

Він радить обирати маршрути прогулянки з травою або стежками у тіні, уникати стояння на гарячих поверхнях. Якщо немає альтернативи - взувайте собаку у спеціальні черевички або не виходьте на вулицю у спеку.

"Іноді собака не подає одразу явних сигналів, але вже бореться за життя. І навіть, якщо не загине, буде страждати через нашу необачність. Весна - це вже небезпечний сезон. Починаючи з +15 градусів - це зона риску. Піклуйтесь про своїх друзів, бо для них ви - весь світ. І він не скаже, що йому вже погано", - звернувся до господарів собак експерт.