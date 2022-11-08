Як перегляд сцен насильства по телевізору впливає на дітей: відповідь вчених

Як проводили дослідження?

"Раніше було незрозуміло, як саме насильницький контент з екрана в ранньому дитинстві може передбачити подальші психологічні розлади та академічні ризики", - кажуть науковці.

Тому вони вирішили взятися за експеримент, щоб побачити довготривалі зміни в поведінці дитини. Команда обрала батьків та їхніх дітей, вивчила насильницький контент, який діти переглядали у віці від трьох-чотирьох років, а потім провели нове спостереження, коли всім дітям виповнилося 12.

Які виявили результати?

"Порівняно з одностатевими однолітками, які не стикалися з насильницьким контентом на екрані, хлопчики та дівчата, які стикалися, з більшою ймовірністю відчували подальше посилення емоційного стресу", - дійшли висновку вчені.

Окрім того, самі діти зазначили, що відчули зниження рівня знань, активності та мотивації навчатися. Вони відзначили присутнє відчуття смутку та тривоги. А вчителі помітили, що цим дітям важче адаптуватися в колективі класу та суспільстві.

Виявили, що 12-річні діти гірше адаптуються та навчаються (фото: Freepik)

Як вберегти дитину від насилля в інтернеті?

Насамперед варто обговорити з дитиною декілька моментів із користування соціальними мережами:

Не розміщувати особисту інформацію в мережі. Якщо дитина навчена не розповідати цього всім на вулиці, нехай так само робить і в мережі.

Думати декілька разів перед публікацією чого-небудь.

Ніколи не можна ділитися паролями ні з друзями, ні тим паче з незнайомцями.

Додавати в друзі та спілкуватися тільки з тими людьми, яких дитина знає в реальності.

Якщо дитина отримує погрози - вона має відразу вийти з сайту, вимкнути гаджет і повідомити про це дорослих.

Щоб вберегти дитину від потенційно небажаного контенту, батьки можуть використовувати кнопки блокування.

У Chrome та Opera це кнопка Adult Blocker, у Google можна ввімкнути "Безпечний пошук". У браузері Mozilla Firefox теж є кнопка батьківського контролю, але ще пропонує свої специфічні рішення.