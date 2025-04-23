Стали відомі останні слова Папи Римського перед смертю: кому і що він сказав

Останнім днем життя Папи Франциска стала неділя, коли увесь світ відзначав Великдень. Йому дуже хотілося зробити сюрприз для понад 50 000 вірян, які зібралися на площі Святого Петра, але він трохи вагався.

Тому Франциск спитав у свого особистого помічника з охорони здоров'я Массіміліано Страппетті, чи зможе зробити маленьку подорож у свято: "Як ви думаєте, я зможу це зробити?"

Отримав відповідь, Папа Франциск провів обряд освячення на балконі фасаду базиліки Святого Петра, а потім проїхав на папамобілі по площі. Там він обійняв натовп, особливо дітей, бо це була його перша поїздка після виписки з лікарні Джемеллі, а ще - остання прогулянка серед вірян у його житті.

Він повернувся втомлений, але задоволений. І після цього подякував своєму особистому медичному асистенту: "Дякую, що повернув мене на площу".

Цей вираз вдячності був одним з останніх слів Папи Франциска до людини, яка невтомно опікувалася ним протягом усієї його хвороби, а також раніше.

Декілька років тому Страппетті врятувала Папі життя, бо запропонувала операцію на товстій кишці. У 2022 році Франциск віддячив медсестрі та призначив її своїм особистим помічником з охорони здоров'я.

Массіміліано Страппетті була поруч з Папою протягом усіх 38 днів його госпіталізації у лікарні. Вона цілодобово наглядала за ним під час відновлення в Casa Santa Marta. І вона була поруч з Папою Римським у Великодню неділю. Останні години життя Папи Римського були спокійними (фото: Getty Images)

Після прогулянки на площі Святого Петра Папа Франциск відпочив і тихо повечеряв. Близько 5:30 ранку у нього з'явилися ознаки раптової хвороби, на яку негайно відреагували усі, хто був з ним поруч.

Приблизно за годину Папа зробивши жест на прощання Страппетті, впав у кому. За словами тих, хто був з ним в останні хвилини життя, Франциск не страждав і все сталося дуже швидко.

"Це була обережна та спокійна смерть, майже раптова, без довгих страждань чи громадської тривоги для Папи, який завжди дуже стримано ставився для свого здоров'я. Папа Франциск помер наступного дня після Великодня, коли він зміг запропонувати місту та світу своє останнє Апостольське благословення та знову обійняти вірних", - написав Сальваторе Чернуціо.

Похорон Папи Римського відбудуться у суботу, 26 квітня і за заповітом, він буде похований не у соборі Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Також у його останньому бажанні вказано, що він має покоїтися в одній труні з дерева та обшитій цинком, а не у трьох, як це заведено (кипарисова труна, зі свинцю і з в'яза - усі вони ставляться одна в одну).

"Могила має бути в землі. Проста, без особливих прикрас, лише з надписом "Франциск", - таким було останнє бажання Папи Римського.

Процес вибору нового Папи Римського почнеться тільки після похорону.