Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", якщо ваш лікар відсутній

Як отримати медикаменти, якщо ваш лікар відсутній

"Якщо вам потрібно отримати рецепт на препарати за програмою "Доступні ліки", а ваш лікар відсутній, наприклад, захворів, - отримати рецепт без зайвих затягувань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну", - йдеться у повідомленні.

Про заміну повідомляють:

оголошенням у медзакладі;

на сайті медзакладу;

на сторінці в соціальній мережі;

телефоном пацієнтам, які були записані до цього лікаря.

Якщо лікаря нема на робочому місці через непередбачувані обставини, то медустанова повідомляє про це в перший же день.

Новий лікар може виписати потрібний рецепт на основі даних, що в Електронній системі охорони здоров’я.

Які препарати можна отримати за програмою

Програма "Доступні ліки" охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів.

У 2022 році програму розширили двома новими напрямами: додалися ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень.

Також до програми входять препарати для лікування цукрового та нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів й епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів.

У 2023 році програму розширюватимуть. До неї уже включили імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію. Також до програми увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.

Повний перелік препаратів, які доступні за цією програмою, можна переглянути тут - реєстр лікарських засобів.