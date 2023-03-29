Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", якщо ваш лікар відсутній

У МОЗ розповіли, як отримати препарати за програмою "Доступні ліки", коли ваш лікар тимчасово відсутній.
Інструкцією поділились на сайті МОЗ.
"Якщо вам потрібно отримати рецепт на препарати за програмою "Доступні ліки", а ваш лікар відсутній, наприклад, захворів, - отримати рецепт без зайвих затягувань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну", - йдеться у повідомленні.
Про заміну повідомляють:
Якщо лікаря нема на робочому місці через непередбачувані обставини, то медустанова повідомляє про це в перший же день.
Новий лікар може виписати потрібний рецепт на основі даних, що в Електронній системі охорони здоров’я.
Програма "Доступні ліки" охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів.
У 2022 році програму розширили двома новими напрямами: додалися ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень.
Також до програми входять препарати для лікування цукрового та нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів й епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів.
У 2023 році програму розширюватимуть. До неї уже включили імуносупресивні препарати для людей, яким проведено трансплантацію. Також до програми увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.
Повний перелік препаратів, які доступні за цією програмою, можна переглянути тут - реєстр лікарських засобів.
Раніше ми розповідали про те, хто може отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки".
Нещодавно ми писали, що потрібно знати про Е-рецепт, який запрацює з квітня.