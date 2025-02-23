Як омолодити погляд? Топ сучасних порад від пластичного хірурга

Маєте втомлений погляд навіть якщо добре виспались, а косметика не може приховати темні кола під очима? Саме так дають про себе знати вікові зміни. Але є варіанти, які допоможуть врятувати ситуацію.

Чи можна омолодити погляд та яку саме операцію для цього обрати, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) відомий пластичний хірург Олександр Бебих.

Чи можна зробити обличчя молодшим?

Як пояснює фахівець, зазвичай операція для омолодження погляду потрібна після 35-40 років, коли у людини опускаються верхні повіки чи брови, з’являються зморшки, мішки та темні кола під очима.

Але, все ж таки, головний орієнтир для пацієнта та хірурга не вік, а зовнішній вигляд.

"Іноді до мене на консультацію приходять зовсім молоді дівчата, які скаржаться на те, що мають сердитий погляд, навіть коли у гарному настрої. Розповідають, що друзі та колеги постійно їх перепитують, чи все з ними гаразд? Чому вони такі похмурі? Достатньо підвести дівчину до дзеркала і трішки підняти брови, як її погляд одразу відкривається і вона каже: "О, так набагато краще!". В цей момент завдання хірурга - врахувати індивідуальні особливості пацієнта та обрати ту процедуру, яка дасть найкращий естетичний омолоджувальний ефект", - каже Олександр Бебих.

Прощавайте, зморшки гніву!

Найпростіша процедура з омолодження погляду, яку пацієнту може запропонувати хірург - підтяжка лоба. Ця операція має й інші назви - фронтопластика, або ліфтинг.

Призначається у випадку, коли погляд пацієнта псують опущені брови та верхні повіки, а також, коли на лобі присутні глибокі зморшки. Їх ще називають "зморшками гніву".

"Є три види підтяжки лоба: класична, ендоскопічна та локальний ліфтинг брів. У класичному випадку розріз робиться від вуха до вуха вздовж волосистої частини голови. Шкіра лоба підтягується, а її надлишки видаляються. Ендоскопічна підтяжка менш травматична, оскільки хірургічні маніпуляції здійснюються через маленькі розрізи у волосистій частині голови. Локальний ліфтинг брів, або броуліфтинг - найменш травматична процедура, яка дозволяє підняти брови та зафіксувати їх у потрібному положенні. Виконується операція через маленькі розрізи на лінії росту волосся або в зоні скронь", - каже пластичний хірург.

Він додав, що як варіант, можна обрати лігатурну підтяжку брів за допомогою ниток. Але це тимчасове рішення. Певні проблеми може створити популярний нині татуаж брів. Намальовані брови пацієнта досить важко піддаються корекції. Часом, щоб відкрити погляд, хірургу потрібно довго шукати правильне положення брови або замість підтяжки лоба обирати блефаропластику.

Чи в тренді "Погляд лисиці"?

Пластика повік, або блефаропластика - одна з найпопулярніших косметичних процедур у світі. Наприклад, у 2023 році було проведено 1,7 млн подібних операцій. Омолодити погляд хочуть не лише жінки, а й чоловіки - їх кількість серед пацієнтів складає приблизно 20%. І з кожним роком охочих стає більше.

"Блефаропластика - чудовий варіант у випадку, коли пацієнт має нависання повік, або хоче позбутися мішків під очима. Ми також можемо змінити форму очей, створивши "погляд лисиці" - цей ефект наразі дуже популярний серед голлівудських зірок", - каже експерт. Пластичний хірург Олександр Бебих назвав процедури, які можуть омолодити погляд (фото з особистого архіву)

Він пояснив, що є кілька видів блефаропластики:

Верхня - коли хірург видаляє надлишкову шкіру на верхніх повіках, щоб позбутися ефекту "важкого погляду".

Нижня - щоб прибрати мішки та зморшки під очима.

Кругова - комплексна операція, яка коригує одразу верхні та нижні повіки.

Молодим пацієнтам, які не мають надлишкової шкіри, підійде транскон'юнктивальна блефаропластика.

"Це спосіб видалення орбітального жиру через маленькі розрізи на внутрішній поверхні нижньої повіки. Щоб отримати максимальний ефект омолодження, блефаропластику можна комбінувати з ліпофілінгом. Тобто власний жир пацієнта ми пересаджуємо в інші зони обличчя, щоб надати йому красивої форми", - каже Олександр Бебих.

Під час блефаропластики, яка залежно від складності триває від 30 хвилин, хірург може використовувати скальпель або лазер. Ефект від блефаропластики зберігається 10-15 років.

"Хоча може тривати й довше, якщо ви будете вести здоровий спосіб життя. Головне, після операції люди відчувають себе молодшими та зізнаються, що у них навіть стиль життя змінюється на краще", - додав пластичний хірург.

Спершу треба виспатись

Основні причини появи темних кіл під очима - проблеми зі здоров’ям, або неправильний спосіб життя. Так, постійне недосипання призводить до застою крові та набряків, через що судини під очима стають більш видимими. Темні кола можуть бути й наслідком схуднення.

"Під час консультації часто з’ясовується, що темні кола під очима - результат нездорового способу життя. Пацієнти зізнаються, що спати лягають пізно, або не можуть виспатись через нічні повітряні тривоги. Нагадаю, що потрібну дозу мелатоніну можна отримати лише з 21 години вечора до 3 години ночі, коли власне й виробляється гормон сну. Серед інших поганих звичок: паління, вживання алкоголю, пізні вечері. Пити багато рідини або їсти за годину до сну лікарі не радять. Тому перший крок до зникнення темних кіл під очима - сон і здоровий спосіб життя", - каже лікар.

Він додав, що якщо причина криється у генетиці, або особливостях шкіри - це вже привід проконсультуватись зі спеціалістом. Покращити структуру шкіри можна за допомогою коктейлів з гіалуронової кислоти, плазмотерапії, або мезотерапевтичних процедур, коли в шкіру пацієнта ін’єкційно вводяться вітаміни.

"Також існують сучасні препарати, створені спеціально для того, щоб боротися з темними колами під очима. У деяких випадках можна порадити блефаропластику, але спершу раджу спробувати простіші методи лікування", - резюмує Олександр Бебих.