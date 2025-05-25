Як обрати ліки від алергії, які точно допоможуть: пояснення алерголога

З приходом весни та літа для мільйонів людей починається не лише пора відпусток та пікніків, а й справжній виклик - сезонна алергія . Нежить, сльозотеча, чхання, свербіж - ці неприємні симптоми можуть зіпсувати настрій та значно погіршити якість життя.

То які ж ліки насправді ефективні та як їх правильно обрати? Про це розповідає лікар-алерголог Олена Мозирська в інтерв'ю РБК-Україна.

Що варто знати про ліки від алергії

За словами Олени Мозирської, всі антигістамінні препарати, що використовуються для лікування алергії, умовно поділяються на три покоління: перше, друге та похідні другого покоління. Розуміння цієї класифікації є ключовим для правильного вибору.

Перше покоління

Ці препарати, хоч і можуть давати доволі хороший ефект для зняття алергічних симптомів, мають значні недоліки. Головний з них - виражений снодійний ефект. Це означає, що після прийому таких ліків людина може відчувати сонливість, загальмованість, що ускладнює повсякденну діяльність, особливо керування автомобілем або роботу, яка потребує концентрації. Крім того, їхня ефективність є нетривалою, що вимагає частого прийому протягом дня. Саме тому препарати першого покоління, як правило, не рекомендовані для регулярного застосування при алергії. Їхнє місце – швидше у невідкладних випадках або за призначенням лікаря у специфічних ситуаціях.

Друге та похідні другого покоління

Ці препарати є більш сучасними та безпечними. Їхня основна перевага – це мінімальний або відсутній снодійний ефект при тривалій та вираженій дії. Це дозволяє приймати їх раз на добу і не відчувати дискомфорту, пов'язаного з сонливістю. Саме ці ліки є основним вибором для лікування сезонної алергії та інших алергічних проявів. Вони дозволяють контролювати симптоми без значного впливу на активність та працездатність.

Коли починати прийом препаратів

Це одне з найпоширеніших питань серед алергіків. Олена Мозирська дає чітку відповідь: при перших же появах симптомів алергії необхідно розпочинати прийом препаратів.

Проте, є й кращий варіант: буде навіть добре, якщо людина, що страждає на алергію, розпочне прийом препаратів за кілька днів до очікуваного сезону активності алергену, на який вона реагує.

Наприклад, якщо відомо, що алергія на пилок берези починається в середині квітня, можна почати приймати ліки на початку квітня. Такий профілактичний підхід дозволяє організму підготуватися до зустрічі з алергеном і зменшити інтенсивність реакції.