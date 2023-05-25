Як обрати безпечні м'ясні консерви в магазині, щоб не отруїтися

Постукайте по кришці

Перш ніж купувати консерви в магазині, потрібно постукати по кришці. Глухий звук є ознакою наявності повітря, що може сприяти розмноженню шкідливих бактерій.

Дата виготовлення

Дієтолог каже, що потрібно уважно оглянути дату виробництва та термін придатності консерви, щоб не купити прострочений продукт. А це своєю чергою допоможе уникнути отруєння.

Склад

За ДСТУ у складі м'яких консервах повинно бути тільки м'ясо, спеції, вода і жир. А в консерви, які виготовлені за ТУ, виробник може додавати додаткові інгредієнти.

Тому варто купувати якісні консерви зі зрозумілим та простим складом.

Зовнішній вигляд

Банки у фабричних консервів повинні бути гладенькими, без тріщин, деформацій, іржі та чорних плям. Допускаються незначні вм’ятини, матовість та сліди від обладнання. Будь-які пошкодження можуть спровокувати зростання шкідливих мікроорганізмів, що спричиняє небезпеку для життя та здоров'я людини.

Також неприпустимо, щоб кришка була здутою. В разі недостатньої стерилізації банок, порушення режиму температури або порушення герметичності банок у них після стерилізації відбувається посилений ріст мікроорганізмів.

Для довготривалого зберігання уникайте купівлі консервації на стихійних ринках та в магазинах без належних умов зберігання.