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Як називати чоловіків-розпусників: бахур, курвій або шльондер?

Як правильно українською називати чоловіка-розпусника (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вибір терміну для опису чоловіків, які займаються сексом за гроші, може викликати суперечки та неоднозначність. Але в українській мові є маскулінітиви до слів курва, шльондра, хвойда та повія.

Як правильно називати чоловіків-розпусників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook сторінку редакторки Ольги Васильєвої.

Насправді в українській мові існує далеко не одне слово, яким можна позначити чоловіка-розпусника та бабія.

"Курва - польський вульгаризм жіночого роду, якого немає в радянському тлумачному словнику української мови, але є у словнику Грінченка та в сучасному тлумачному двадцятитомнику. А в народі живуть і спільнокореневі слова чоловічого роду: курвій, курваль, курвар, курвач, курвак - обирайте на свій смак. Курваль зафіксоване у словнику Уманця та Спілки 1893-1898 рр", - пояснює редакторка.

Шльондер - теж годиться. За словами Ольги Васильєвої, це цілком нормальний відповідник до слова шльондра, але це неологізм.

"А от слів хвойдак, хвойдун чи хвойдник утворювати не треба, бо хвойда - це слово спільного роду, яке давно зафіксоване. ХВО́ЙДА - зневажливе слово. Уживається як лайливе слово як до жінок, так і до чоловіків", - розповідає філологиня.

"Він сам, пся крев, хвойда і старий балакун, після уманської поразки зализував рани, як той пес побитий (Натан Рибак, "Переяславська Рада").

Ще є два слова, якими можна назвати таких чоловіків:

Бабій - той, хто дуже упадає за жінками; залицяльник, зальотник.

Бахур -  розпусник; залицяльник, полюбовник.

"Познайте, молодиці гожі, - З Енеєм бахурі всі схожі, Щоб враг зрадливих всіх побрав!" (Іван Котляревський, "Енеїда")

Варто зазначити, що у галицькому діалекті бахур означає хлопчик, але в літературній мові це розпусник.

"Щодо слова повія, то маскулінітив до нього утворити неможливо, але є проститут" - додає редакторка.

"У словнику Агатангела Кримського - проститутник. Однак я вважаю слово проститутник, як і хвойдник, не дуже коректним, бо воно може позначати чоловіка, що ходить по проститутках/ хвойдах, а не сам є проститутом і хвойдою", - зауважує Ольга.

А от від слова бабій можна утворити фемінітив. Якщо лесбійка зраджує свою партнерку або партнерок, вона бабійка.

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