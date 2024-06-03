Як навчитися їсти повільніше: дієтолог дала дієві поради

Як повільно споживати їжу

Уникайте сильного голоду

Важко їсти повільно, коли дуже голодні. Щоб уникнути цього відчуття, варто тримати поруч корисні перекуси.

Їжте продукти, які потрібно пережовувати

Зосередьтеся на волокнистих продуктах, які потрібно довго пережовувати, наприклад овочах, фруктах і горіхах

Пийте воду

Питна вода може уповільнити процес травлення, розчиняючи в організмі ферменти, що розщеплюють їжу. Цей ефект особливо помітний, якщо ви страждаєте розладами травлення, як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Контролюйте час

Встановіть кухонний таймер на 20 хвилин і постарайтеся не закінчувати обід до цього часу.

Вимкніть гаджети

Намагайтеся уникати електронних пристроїв, таких як телевізор і смартфони, під час їжі.

Дайте собі час

Для того, щоб відбулися зміни, потрібен час.