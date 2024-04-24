Як не можна тримати немовля: інструкція з фото та відео

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Анатомія та фізіологія новонароджених

Хребет дорослої людини має низку вигинів, які забезпечують так звану ресорну функцію:

два вперед - лордози (шийний і поперековий)

два назад - кіфози (грудний та крижовий)

Водночас у новонародженого переважає хрящова тканина, а фізіологічні вигини хребта відсутні.

Розвиток хребта дитини (ілюстрація: okrosh.wixsite.com)

Перший вигин - шийний - формується у немовлят у віці близько двох місяців.

У віці близько чотирьох місяців формується вигин у районі грудей, близько шести місяців - поперековий, а близько 8-9 місяців - у ділянці куприка (крижовий вигин).

"Виходячи з цього в дитини будуть формуватися певні навики - утримування голівки, навик ставати на руки й утримувати свій корпус, навики сидіння, стояння та ходіння", - уточнила лікар-педіатр і неонатолог Марина Шакотько.

На що звертати особливу увагу при триманні малюків

За словами експертки, малюку подобається так звана поза ембріона, адже вона є для нього фізіологічною, тому він намагатиметься залишатися саме в ній.

Крім того, новонароджені дітки не вміють тримати голову, тому їм потрібно в цьому допомагати.

"І є ще третє. Щоб нашкодити дитині, коли ми беремо її на руки, потрібно дуже сильно постаратися. Тому що у дитини є рефлекс самозбереження. І малюк намагатиметься зайняти ту позу, в якій йому буде не тільки комфортно, але й безпечно", - наголосила неонатолог.

Як правильно брати дитину

В цілому можна виокремити два найпростіших методи - як брати дитину на руки. Всі інші, за словами Шакотько, є варіаціями цих двох.

Перший метод

Одну руку потрібно підкласти дитині під спинку, а іншу - на животик. Після цього дитину необхідно перекотити через бочок так, щоб вона була обличчям вниз і перебувала у своїй улюбленій позі ембріона.

Як піднімати немовля (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

Після цього дитину можна тримати у будь-якій зручній для обох - дорослого та дитини - позі.

Як можна тримати немовля - поза "колиски" (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

Другий метод

Другий метод - як найкраще підняти дитину - заснований на тому нюансі, що дитина не вміє тримати голову.

"І якщо нам потрібно взяти малюка, ми беремо дві своїх ручки, підкладаємо їх під спинку дитини так, щоб наші пальчики фіксували шию малюка. Великі пальці розташовуємо під пахвами. І так ми беремо малюка, намагаючись надати пози ембріона", - розповіла педіатр.

Ще один спосіб взяти немовля (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

Потім з такої позиції малюка можна "перекладати" на руках, як зручно.

Ще одна поза для малюка - "стовпчик" (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

Як ні в якому разі не можна брати дитину

Шакотько наголошує - існують способи, в які брати новонароджену дитину ні в якому разі не можна - щоб не нашкодити здоров'ю малюка.

Йдеться, наприклад, про тримання немовляти за одну ніжку.

Так робити не можна (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

Або підняття дитини за одну ручку.

Так можна нашкодити дитині (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

І, звісно ж, ні в якому разі не можна брати й піднімати малюка за "інші частини тіла".

Так робити категорично не можна (скріншот: youtube.com/@medical_ua)

Крім того, усім охочим пропонуємо також ознайомитися з варіаціями позицій - як піднімати й тримати немовля - від функціонального терапевта та дитячого масажиста Тетяни Труби.