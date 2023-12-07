Як в магазині купити оселедець з ікрою: допоможуть прості "підказки"

Як виглядає оселедець з ікрою

Традиційно на Різдво та Новий рік усі купують дорожчі продукти, ніж у звичайні дні.

Існує думка, що оселедець завдовжки до 17 см, найкращий. Більша риба накопичує велику кількість шкідливих речовин.

У самців ніс вузький і витягнутий, у самок він кругліший і помітно коротший. Тоді як у чоловічих особин спина масивна, трохи округлена, а черевце пряме. Якщо є така можливість - помацайте, воно мʼяке. У жіночих особин рівна спина, а черевце щільне та трохи провисає - там може бути ікра.

Самці мʼясистіші, тому й спина у них товща. У самиць тонка спина, яку легко розпізнати, порівнявши її з обʼємнішим животом.

Зокрема, якщо ви помітили, що шкіра трохи відійшла від філе, це означає, що риба жирна. У поганого оселедця специфічний запах і колір, який не можна не помітити, і каламутні очі.

Як в магазині зрозуміти, що оселедець пересолений

Варто обирати більшу рибку - жирнішу практично неможливо пересолити.

Також серед запропонованого асортименту постарайтеся обирати риб-самців.

Пересолений оселедець навпомацки набагато щільніше. Часто трапляється так, що у такої риби деформований хвіст, тому, помітивши перелічені особливості, добре подумайте над тим, чи гідна ця риба бути поданою до вашого столу.

У свіжої риби зябра будуть темно-червоного кольору, а їх консистенція пружною. Запах свіжої риби не повинен бути гнильним.

Очі свіжовиловленого оселедця будуть червоними і чистими (не каламутними).

Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин. Термін зберігання солоного оселедця не повинен перевищувати місяць.

Додамо, що свіжоморожений оселедець можна запекти, відварити на пару, а також засолити самостійно, контролюючи кількість солі.