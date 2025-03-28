Як лікували безпліддя у середньовіччі: вчені знайшли старовинні манускрипти

У рукописах, які переклали з латини, міститься рецепт ліків проти безпліддя. Вказується, що він допомагав жінкам завагітніти.

"Візьміть три-чотири яєчка ласки та пів жмені молодого мишачого вуха (рослини) і спаліть усе порівну в глиняному горщику. Згодом подрібніть та з'єднайте з соком вищезгаданої трави, і таким чином зробіть м'які пігулки на зразок ядра лісового горіха", - вказано у рукописі.

Далі отримані пігулки потрібно було покласти так глибоко в інтимні місця, щоб вони торкалися матки. Пігулки потрібно було залишати на три дні, протягом яких жінка мала повністю утримуватися від сексу.

"Однак після цих трьох днів вона повинна вступити в статевий акт з чоловіком та негайно завагітніти", - вказано у рецепті. Середньовічні рукописи медицини (фото: Cambridge University Library)

Як сказав куратор виставки рукописів, доктор Джеймс Фрімен, рецепти середньовічних ліків можуть розкрити дивні та дивовижні речі, якими лікарі та цілителі того часу намагалися повернути своїм пацієнтам одужання.

За його словами, середньовічна медицина не була просто забобонами чи сліпими пробами та помилками, вона керувалася складними та витонченими ідеями про тіло та вплив на нього всього світу й навіть космосу.

Цією медициною користувалися не лише лікарі з університетською освітою, а й ченці, монахи, хірурги, аптекарі, акушерки та звичайні люди.

У рукописах є багато малюнків, де зображені спеціальні астрономічні інструменти, що обертаються, хірургічні схеми та деякі з найдавніших анатомічних зображень у Західній Європі. На деяких малюнках можна зрозуміти, що у середньовіччі дуже тісно перепліталися медицина та астрологія. Середньовічні рукописи медицини (фото: Cambridge University Library)

На одному з малюнків показано, як поліпи в носі лікували припіканням. Один з найкрасивіших рукописів належав Єлизаветі Йоркській, королеві Англії, дружині Генріха VII та матері Генріха VIII.

Це посібник зі здорового способу життя, спочатку складеного двісті років тому для французької дворянки її особистим лікарем, а потім він був поширений по Західній Європі.

За словами Фрімана, медичні рецепти, які знаходяться в кінці книги, використовують ті самі звичайні спеції та трави, які зустрічаються в більш поширених книгах рецептів. Є навіть рецепт проносного порошку.

Ще декілька цікавих рецептів:

"Якщо чоловік хоче, щоб жінка зазнала, потрібно взяти котячу м'яту і варити її з вином до тих пір, поки вона не зменшиться три рази в об'ємі, потім давати пити це чоловікові натщесерце протягом трьох днів"

"Взяти яєчка кабана, висушити їх, змолоти, а потім приймати це, запиваючи вином, протягом трьох днів" Середньовічні рукописи медицини (фото: Cambridge University Library)

Загалом у проєкті вже зараз є 180 середньовічних рукописів, а також транскрипції 8000 медичних рецептів, що вони містять. Робото з оцифрування та каталогізації середньовічних посібників з медицини продовжується.

Усі посібники були зроблені в період з XI до початку XVI століття. Більшість рукописів з Англії, однак проєкт охоплює рукописи з Італії, Франції та Нідерландів.

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