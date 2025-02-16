Як купити "правильний" вітамін D? Лікар пояснила, який з них "найкращий"

На що звернути увагу при виборі вітаміну D?

Терапевт Катажина Буколь-Кравчик розповіла, на що саме звернути увагу при виборі цього вітаміну.

"Пацієнти часто запитують мене, чи має значення жир у капсулі вітаміну D. Насправді це не має великого значення для засвоєння вітаміну D3, якщо сам вітамін походить із перевіреного джерела і кількість, зазначена на упаковці, відповідає фактичному вмісту", - розповіла терапевт.

Як додає експерт, на ринку є добавки, які містять різні види жирів як носіїв вітаміну D3. Найчастіше це рослинні олії, такі як соняшникова, сафлорова або оливкова. Риб'ячий жир також використовується в деяких добавках. Кожен із цих жирів може підтримувати засвоєння вітаміну D3, оскільки це жиророзчинний вітамін, підкреслює лікар.

Який вітамін D найкращий? Якість важлива

Лікар наголошує, що ключовим фактором є якість самої добавки вітаміну D3. Якщо ви хочете бути впевнені, що приймаєте високоефективний продукт, найкраще вибрати препарат, який підлягає детальним тестам і контролю.

"На жаль, дієтичні добавки не проходять суворої перевірки. Тому, вибираючи БАД, варто звернути увагу на кілька ключових аспектів. Перш за все, давайте переконаємося, що продукт містить вітамін D3 (холекальциферол), який є найкращою засвоюваною формою цього вітаміну. Давайте вибирати добавки від перевірених виробників, які не можуть дозволити собі помилок чи спотворень у складі", - сказала вона.

Коли найкраще приймати вітамін D3 - вранці чи ввечері?

За словами лікарки, час доби для прийому цього вітаміну - не має значення.

"Я часто чую питання про те, коли краще приймати вітамін D3. Я розвію ці сумніви - неважливо, в який час ми приймаємо вітамін D3 у таблетках чи капсулах, - наголошує терапевт.

"Ця форма вітаміну не синтезується під впливом УФ-випромінювання, оскільки це відбувається природним чином у шкірі. Тому його можна приймати в будь-який час доби. Також не потрібно піддаватися денному світлу, що особливо важливо в Польщі, де в нас дуже мало сонця восени та взимку", - резюмувала вона.