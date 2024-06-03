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Як купити сонцезахисні окуляри, які будуть справді захищати очі

Як вибрати якісні сонцезахисні окуляри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сонцезахисні окуляри - не просто стильний літній аксесуар. Вони мають надійно захищати очі від ультрафіолетового випромінювання. Варто вміти правильно підібрати окуляри до форми свого обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The conversation.

Як вибрати правильні сонцезахисні окуляри 

Які сонцезахисні окуляри вибрати, залежить, у першу чергу, від способу життя та умов, в яких їх будуть використовувати.

Насамперед сонцезахисні окуляри повинні надавати належний захист від шкідливих ультрафіолетових (УФ) променів. Обирайте окуляри, які мають етикетку "100% захист від УФ-променів" або "UV400".

Не всі сонцезахисні окуляри можуть вберегти очі від шкідливого ультрафіолетового світла. Категорія затемнення - це те, наскільки лінзи пропускають світло. Є п’ять таких категорій: від нуля до п’яти. Що більша цифра, то більший захист від сонячних променів мають окуляри.

Варто купувати лише окуляри, які забезпечують захист від 99 до 100% від ультрафіолетових променів.

УФ-фільтр обов’язковий, тоновані, але без ультрафіолетового фільтра сонячні окуляри більш небезпечні для очей, ніж відсутність окулярів узагалі. 

Сонцезахисні окуляри можуть мати додатковий поляризаційний фільтр, який знімає відблиски з гладких і блискучих поверхонь. В таких сонцезахисних окулярах найкраще дивитися на море та інші об'єкти, що засліплюють.

Чи має колір значення

Колір не впливає на захист, він може вплинути на контраст і відчуття яскравості, оскільки кожен колір фільтрує різну довжину хвилі світла.

Сірі лінзи відфільтровують усі довжини хвилі світла, тоді як такі відтінки, як коричневий або зелений, по-різному впливають на поглинання світла. Це означає, що зорове сприйняття має тенденцію бути яскравішим через коричневі лінзи.

Пластикові або скляні лінзи

Колір - це не єдине, що впливає на якість зору. Потрібно також звернути увагу на те, з чого виготовлені лінзи. Хоча вони найчастіше виготовляються зі спеціального пластику. Також можна знайти і скляні.

Ці два матеріали не однакові. Пластикові лінзи легші, тоді як скляні більш стійкі до подряпин і менш схильні до спотворення кольору. Це означає, що скляні лінзи забезпечують кращу якість зору.

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