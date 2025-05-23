Як купити "ідеальну" мінералку в супермаркеті, якщо не хочете каменів в нирках

На що звертати увагу при покупці мінеральної води?

За словами фахівчині, всупереч тому, що думає більшість людей, вода зі слабкою мінералізацією не є кращою, оскільки це буде порожня вода без будь-яких додаткових мінералів у раціоні.

Окрім загального зволоження, вода може забезпечити низку мінералів, життєво важливих для нашого раціону та добробуту. Однак вона також може містити такі мінерали, як натрій, що може бути проблематичним для тих, хто має проблеми зі здоров’ям, наприклад камені в нирках.

Ідеальна мінеральна вода має містити рівень натрію менше 10 мг/л і високий вміст кальцію від 50 до 100 мг/л.

"Небагато брендів мають високий вміст магнію, але я намагаюся купувати ті, які містять принаймні 10 мг/л", - сказала експертка.

Вода в пляшках і камені в нирках

Тим, хто має камені в нирках, уролог закликала звернути пильну увагу на тип води, яку вони п’ють. За даними медиків, людям із цим захворюванням зазвичай рекомендується випивати до трьох літрів води на день, щоб запобігти рецидиву.

Камені утворюються, коли скупчення відходів у нирках стає концентрованим і ущільненим. Кальцій є одним з основних матеріалів, який утворює камені в нирках, коли він поєднується з оксалатом, який міститься в багатьох продуктах. Через це людям із сечокам’яною хворобою треба шукати щось із меншим вмістом кальцію.

"Ви повинні дотримуватися дієти зі споживанням приблизно 1 г кальцію на день", - порадила лікарка.

"Ви повинні шукати воду з мінімально можливим вмістом натрію. Магній перешкоджає утворенню каменів, тому вміст магнію у воді буде корисним", - резюмувала фахівчиня.