Як Комаров зустрів та закохався у 18-річну Кучеренко: таємний роман, різниця у віці й пристрасні "Танці"

Комаров та Кучеренко - де вони зустрілися та як закрутили роман

Ведучий програми "Світ навиворіт" вперше побачив Олександру на конкурсі "Міс Україна" у 2016 році.



Кучеренко на "Міс Україна" (скріншот)

18-річна модель підкорила серце 33-річного Комарова, хоча стосунки почалися не одразу. Спочатку були побачення та довгі розмови.



Кучеренко та Комаров (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У нас все почалося трохи містично. Наче все йшло до того, щоб я став членом журі на конкурсі "Міс Україна 2016". Я довго намагався відмовитися від участі: не люблю світські заходи. У мене дуже щільний графік, я завантажений. Відмовився, але організатори дуже просили. В результаті вирішив піти назустріч і погодився", - пригадував Комаров.

Олександра Кучеренко (скріншот)

Потім Дмитро та Олександра почали зустрічатися, а коли їх обох запросили на шоу "Танці з зірками", вони вирішили зберегти свій роман у таємниці. Комаров та Кучеренко танцювали в парі, але нікому не зізнавалися, що між ними вже вирує кохання. Втім, певні натяки все ж можна було помітити, особливо під час їхніх пристрасних "па".

Комаров та Кучеренко (скріншот)

"Рік тому, коли я був в журі конкурсу, я подумати не міг, що обираю собі партнерку для танців", - казав Дмитро.

"Я не знаю, хто ще має танцювати з найкрасивішим чоловіком країни, як не "Міс Україна", - говорила Олександра.

Кучеренко та Комаров (скріншот)

Після цього вони все ще тримали тему стосунків у секреті. До речі, вже потім Комаров казав, що для нього важливо, аби поруч із ним була розумна жінка. А щодо різниці у віці ведучий не висловлювався.



Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Таємне весілля Комарова та Кучеренко

Під час романтичного побачення, коли Комаров запросив Кучеренко поглянути на Київ з висоти пташиного польоту, він їй освідчився. Просто у гвинтокрилі ведучий дістав обручку й без слів подивився на кохану. Та все зрозуміла й погодилася стати його дружиною.

Обручки Комарова та Кучеренко (скріншот)

"Просто завжди знав: моє до мене прийде, від долі не втечеш. Таку дівчину рідко зустрінеш. У наших відносинах немає образ або маніпуляцій. Саша добра, чесна і якась... правильна", - казав Дмитро.

Пара побралася у Києві, але святкової церемонії не було. Вони просто підписали усі папери, обмінялися обручками й вирушили у подорож. Головне дійство відбувалося у Єрусалимі, де Комаров та Кучеренко обвінчалися.

Весілля Комарова та Кучеренко (скріншот)

Пара настільки хотіла зберегти приватність, що вигадала цілий план. Навіть в літаку до Ізраїля вони сиділи не поруч, аби ніхто й нічого не почав підозрювати. Вже потім, коли Комаров та Кучеренко насолодилися часом вдвох, вони повернулися в Україну й згодом оголосили про радісну подію.

Ведучий "Світу навиворіт" та його дружина (скріншот)

Стосунки після весілля та під час війни

Зіркову пару називали однією з найкрасивіших. Дмитро та Олександра сяяли поруч. Час від часу фани пліткували щодо того, що дружина ведучого "не поспішає" народжувати йому дітей.

Ще більше цю тему підігріли "пророцтва" мольфарів. У своїй програмі Комаров неодноразово бачився з людьми, які стверджують, що вони вміють бачити майбутнє. І Дмитру двічі казали, що у нього будуть діти - два синочки. Втім, поки що Комаров не став батьком.



Комаров та його дружина (фото: instagram.com/aakucherenko)

Декілька років тому Кучеренко казала, що не боїться довгих відряджень чоловіка. Комарова рідко можна побачити вдома, адже він постійно подорожує й знімає нові випуски "Світу навиворіт".



Дружина Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Олександра нерідко робила йому сюрпризи. Модель прилітала до чоловіка, коли той подорожував світом. Ці зустрічі були романтичними й щемливими.



Комаров з коханою (фото: instagram.com/aakucherenko)

На тлі повномасштабної війни РФ проти України Комаров та Кучеренко майже зникли з публічного простору саме як пара. Вони не тішили фанів новими спільними фото, до того ж останні місяці дружина ведучого майже завжди показувалася не в Україні, а за кордоном.

Комаров та його дружина на архівних кадрах (фото: instagram.com/aakucherenko)

Розлучення Комарова й Кучеренко

Чутки про те, що в стосунках пари не все так добре, почали ширитися ще на початку зими. Але Комаров та Кучеренко ніяк не реагували на всі питання фанів.

Втім, нещодавно стало відомо, що шлюбу настав кінець. Комаров та Кучеренко розлучаються, про що свідчать матеріали справи, які вже з'явилися в мережі.



Комаров подав на розлучення (скріншот)

Поки що ведучий та модель не підтверджують та не спростовують цю інформацію. Але, як зазначено в справі на розлучення, позов подав саме Комаров.

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