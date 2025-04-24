Як колір волосся впливає на тривалість життя: нові дані науковців

Що з'ясували вчені про колір волосся та довголіття

Дослідники з Гарвардської медичної школи провели серію аналізів, у яких взяли участь понад 20 тисяч людей. Вони виявили, що певні гени, які відповідають за пігментацію волосся, також пов’язані з ризиками для здоров’я.

Наприклад, у людей з рудим волоссям частіше фіксують мутації у гені MC1R. Цей ген пов’язаний не тільки з кольором волосся, але й із чутливістю до ультрафіолету, ризиком меланоми та іншими хворобами, які можуть впливати на тривалість життя.

А сиве волосся - зовсім не показник старості. Люди з темним волоссям можуть сивіти пізніше, ніж світловолосі, але з тривалістю життя це немає нічого спільного.

Блондини та довголіття - чи справді це так

Деякі дослідження, зокрема звіт Інституту старіння при Університеті Міннесоти, свідчать, що у людей зі світлим волоссям спостерігається нижчий рівень запалень у старшому віці. Але сам по собі колір волосся не є визначальним - усе вирішує генетичний контекст.

Колір волосся як маркер, а не причина

Вчені наголошують: колір волосся сам по собі не впливає на тривалість життя. Це скоріше маркер, який вказує на певні генетичні особливості.

Наприклад, сивина до 30 років може бути пов’язана з дефіцитом мікроелементів або проблемами зі щитоподібною залозою, що опосередковано впливає на здоров'я.

Дослідження, які викликали плутанину

У кількох дослідженнях, які проводили у США та Європі було помічено, що темноволосі жінки мають трохи вищу середню тривалість життя, ніж світловолосі. Але при додаткових перевірках, у яких врахували інші фактори (харчування, соціальне становище, стреси), зв'язок з кольором волосся зник.

В Японії 90% населення має темне волосся і середня тривалість життя - одна з найвищих у світі. Але насправді роль грає не колір волосся, а спосіб життя, звички, генетика та якісна медицина.

Що насправді впливає на довголіття

Колір волосся пов'язаний з певними генами, але на тривалість життя впливають десятки інших генетичних і поведінкових факторів:

спосіб життя

харчування

генетичні хвороби

доступ до медицини

рівень стресу

екологія

Генетики радять не робити висновків з вашого кольору життя, а запам'ятати головні фактори довголіття: фізична активність, повноцінне харчування, стабільний сон та рівень стресу.