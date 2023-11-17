Як хронічний недосип впливає на організм: шокуюча відповідь вчених

Нормою для сну у дорослої людини вважається 7-9 годин на добу вночі. При цьому бажано засипати до 23:00-24:00 годин і прокидатися о 07:00-09:00 ранку.

Але багато людей сплять натомість по п'ять-шість годин на добу. Вчені з'ясували, що навіть незначний дефіцит сну може вплинути на здоров'я судин.

А якщо недосипання переростає в хронічне і триває 5-6 тижнів поспіль, клітини ендотелію (стінки кровоносних судин) заповнюються окислювачами.

При цьому клітини, які не отримали достатньо відпочинку, не в змозі запустити антиоксидантні реакції, щоб зупинити цей процес. І зупинити процес окиснення може лише здоровий повноцінний сон.

Через запалення ендотелію збільшується ризик виникнення серцево-судинних захворювань, серед яких гіпертонія, інсульт, кардіосклероз.

До того ж брак сну більш небезпечний для жінок, ніж для чоловіків. У них ризик отримати захворювання серцево-судинної системи через недосипання вищий, ніж у чоловіків.

Під час дослідження було проведено експеримент, у якому брали участь тисячі жінок. Протягом першої фази експерименту вони лягали спати відповідно до свого звичайного розпорядку. У другій фазі - засинали на 1,5 години пізніше, ніж звичайно. Сон кожної учасниці відстежували за допомогою трекера.

У крові учасниць експерименту вчені виявили знижену експресію ендотеліального білка DCUN1D3, що сприяє припиненню окислення.

Отже, негативний процес при нестачі сну дійсно відбувається. Тому недотримання норми може призвести до серйозного погіршення здоров'я та запалення.