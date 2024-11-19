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Як харчуватися українцям в Різдвяний піст: поради нутриціолога

Вівторок 19 листопада 2024 18:09
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Як харчуватися українцям в Різдвяний піст: поради нутриціолога Фото: Як харчуватися в Різдвяний піст (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

До 24 грудня триває Різдвяний піст, і для багатьох це час не лише духовного очищення, а й своєрідного виклику для звичного раціону. На цей період заборонено вживати продукти тваринного походження: м'ясо, яйця, молочні продукти, а також мед, якщо дотримуватись суворих правил.

Що ж їсти в піст - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що їсти, щоб не втратити баланс?

Різноманітність - ключ до успіху

Піст - це не лише про утримання від їжі, а й про можливість урізноманітнити свій раціон. Включіть у меню:

Бобові: горох, нут, сочевиця.

Горіхи й насіння: джерела білка, корисних жирів і мінералів.

Крупи: гречка, кіноа, рис, вівсянка.

Сушені фрукти: курагу, чорнослив, ізюм для солодкого перекусу.

Білок у рослинних продуктах

Комбінуйте різні джерела білка (злаки, бобові, горіхи), щоб отримати всі необхідні амінокислоти. Наприклад, поєднуйте рис із квасолею або хліб із нутовою пастою.

Вітаміни та мінерали

Вітамін B12

Запасів у вашому організмі може вистачити на піст, якщо до цього харчування було збалансованим.

Залізо

Рослинне залізо засвоюється гірше, ніж тваринне, але його засвоєння можна покращити, додавши в раціон продукти, багаті на вітамін C (цитрусові, перець, квашена капуста).

Уникайте харчових "пасток"

Здобні булочки, солодощі та ультраперероблені продукти можуть легко зіпсувати корисний ефект від посту. Вибирайте натуральну їжу та пам’ятайте про помірність навіть у пісному раціоні.

А як щодо схуднення?

Піст може стати часом для легкого зниження ваги. Для цього дотримуйтесь балансу між білками, жирами та вуглеводами, не переїдайте круп і контролюйте споживання калорійних перекусів.

І, головне, дотримуйтесь цих двох основних принципів:

Різноманітний раціон

Чим більше варіацій продуктів, тим краще.

Мінімум обробленої їжі

Нехай на вашому столі будуть натуральні продукти.

Піст - це не лише обмеження, а й можливість побачити своє харчування під новим кутом.

Дізнайтеся, чи можна їсти рибу у Різдвяний піст.

Читайте також, що не можна робити під час Різдвяного посту та, яке меню за днями посту.

В матеріалі використані джерела - Національна служба здоров'я, пост тренера Віктора Мандзяка.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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