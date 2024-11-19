Як харчуватися українцям в Різдвяний піст: поради нутриціолога
До 24 грудня триває Різдвяний піст, і для багатьох це час не лише духовного очищення, а й своєрідного виклику для звичного раціону. На цей період заборонено вживати продукти тваринного походження: м'ясо, яйця, молочні продукти, а також мед, якщо дотримуватись суворих правил.
Що ж їсти в піст - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Що їсти, щоб не втратити баланс?
Різноманітність - ключ до успіху
Піст - це не лише про утримання від їжі, а й про можливість урізноманітнити свій раціон. Включіть у меню:
Бобові: горох, нут, сочевиця.
Горіхи й насіння: джерела білка, корисних жирів і мінералів.
Крупи: гречка, кіноа, рис, вівсянка.
Сушені фрукти: курагу, чорнослив, ізюм для солодкого перекусу.
Білок у рослинних продуктах
Комбінуйте різні джерела білка (злаки, бобові, горіхи), щоб отримати всі необхідні амінокислоти. Наприклад, поєднуйте рис із квасолею або хліб із нутовою пастою.
Вітаміни та мінерали
Вітамін B12
Запасів у вашому організмі може вистачити на піст, якщо до цього харчування було збалансованим.
Залізо
Рослинне залізо засвоюється гірше, ніж тваринне, але його засвоєння можна покращити, додавши в раціон продукти, багаті на вітамін C (цитрусові, перець, квашена капуста).
Уникайте харчових "пасток"
Здобні булочки, солодощі та ультраперероблені продукти можуть легко зіпсувати корисний ефект від посту. Вибирайте натуральну їжу та пам’ятайте про помірність навіть у пісному раціоні.
А як щодо схуднення?
Піст може стати часом для легкого зниження ваги. Для цього дотримуйтесь балансу між білками, жирами та вуглеводами, не переїдайте круп і контролюйте споживання калорійних перекусів.
І, головне, дотримуйтесь цих двох основних принципів:
Різноманітний раціон
Чим більше варіацій продуктів, тим краще.
Мінімум обробленої їжі
Нехай на вашому столі будуть натуральні продукти.
Піст - це не лише обмеження, а й можливість побачити своє харчування під новим кутом.
Дізнайтеся, чи можна їсти рибу у Різдвяний піст.
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В матеріалі використані джерела - Національна служба здоров'я, пост тренера Віктора Мандзяка.
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