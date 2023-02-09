Як харчуватися, щоб позбутися мігрені: дієтолог висловився про продукти і дієти

Серед факторів, що провокують мігрень, фахівець назвав такі потенційні тригери, як стрес і хвилювання, гормональні зміни, певні ліки або надмірне вживання ліків, включаючи гормональні контрацептиви, стероїди та знеболюючі, які відпускаються за рецептом, погана якість сну або розлад сну (безсоння, апное), зміни погоди.

Також зазначається, що хоча мігрень може виникати у будь-якому віці, включаючи дитячий та підлітковий, частіше це захворювання буває у людей віком від 18 до 44 років.

Як харчуватися, щоб мігрень не турбувала

"Зміни в харчових звичках здатні запобігти або зменшити частоту нападів мігрені. Наприклад, обмеження натрію та жиру або вибір продуктів з низьким глікемічним індексом. Також рекомендується спробувати харчування з низьким вмістом тираміну", - радить дієтолог.

Ось чим доцільно доповнити свою дієту :

Продуктами, багатими на магній. Він міститься в темній листовій зелені, авокадо та тунці.

Омега-3 жирними кислотами. Їхніми джерелами є риба (скумбрія та лосось), насіння та бобові.

Кетогенні продукти. Можливо, це підходить не всім, але, згідно з результатами низки досліджень, кето-дієта зменшує напади мігрені. Вона передбачає споживання продуктів з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жиру (морепродукти, некрохмалисті овочі та яйця). Однак, слід бути обережними: деякі кетогенні продукти можуть навпаки провокувати напади мігрені. Тут обов'язково потрібно заздалегідь порадитися з лікарем або дієтологом.

Фахівець рекомендує у раціоні уникати такі продукти та інгредієнти, що можуть провокувати напади мігрені. До них відносяться:

шоколад (ймовірно, через хімічну речовину бета-фенілаланін),

продукти з високим вмістом нітриту натрію, такі як в'ялене м'ясо та хот-доги,

глутамат натрію, що часто зустрічається в оброблених харчових продуктах,

штучні підсолоджувачі, особливо аспартам,

тирамін, хімічна речовина, що міститься в ферментованих продуктах, витриманих сирах і деяких видах свіжоспеченого хліба,

алкогольні напої, такі як вино та пиво.

Також фахівець звертає увагу, що як показують деякі дослідження - проблема не в самій їжі, а в тривалому голоді та через тягу до їжі.

"Значні перерви між прийомами їжі можуть призводити до зниження рівня цукру в крові. До того моменту, як вони щось з'їдять, уже занадто пізно - напад мігрені стався", - йдеться у публікації.

Іншою можливою причиною може бути температура їжі. Так, споживання надто гарячого чи надто холодного здатне спровокувати напад мігрені.

Дієтолог додає, що заміна оброблених продуктів на необроблені є універсальною порадою, але визнає, що її важко дотримуватись.

"Є припущення, що кофеїн може бути спусковим механізмом для нападів мігрені. Насправді він може навіть допомогти принаймні в обмежених кількостях. Кофеїн є активним інгредієнтом кількох ліків проти головного болю, тому слід уважно читати інструкції на фармакологічні препарати", - розповідає Швець.

При цьому він застерігає, що щоденне споживання кофеїну може зменшити його корисні ефекти, тому краще обговорити питання його вживання з лікарем.

Для полегшення нападів мігрені деякі намагаються дотримуватися елімінаційної дієти, але в деяких випадках це завдає набагато більше шкоди, ніж користі, зазначає дієтолог. Йдеться про такий тип харчування, який виключає із раціону цілі групи харчових продуктів.

"Недоліком елімінаційної дієти є довгостроковий негативний ефект дефіциту поживних речовин. Важливо не розпочинати будь-яку дієту, попередньо не порадившись зі своїм лікарем або дієтологом. Вони порекомендують правильні зміни в харчуванні, щоб ви могли безпечно покращити своє здоров'я", - наголошує він.