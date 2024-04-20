Як говорити про смерть з дітьми різного віку: поради психолога

Чому дорослим важко говорити з дітьми про смерть

За словами спеціаліста, багатьом батькам важко говорити з дітьми про смерть через страх налякати або травмувати.

Водночас насправді, на думку Шкромиди, мовчання лякає дітей значно більше.

"Страх травмувати дитину, розказуючи їй про феномен смерті - це, зазвичай, власні невротичні страхи батьків", - наголосила вона.

Експерт додала, що дитяча психіка - досить пластична та допомагає усвідомити трагедію настільки, наскільки це можливо відповідно віку.

"Коли померла моя бабуся, моїй молодшій сестрі на той час було 4 роки. Так склалося, що ми взяли сестру з собою на кладовище. Після процесії вона довго та гірко плакала. Ми докладали максимум зусиль, щоб її заспокоїти, переживаючи, що вона злякалася. Аж поки сестра не повідомила нам, за що насправді переживала: "Що ж під землею бабуся їстиме? Черв'яків?!" - навела приклад жінка.

Як сприймають смерть малюки

За словами експерта, до 4-5 років малюки сприймають смерть як щось, що "не назавжди", що можна змінити (як у казках чи мультфільмах, де улюблені герої оживають у чарівний спосіб).

"Якщо у цьому віці вже є досвід втрати близької людини (чи домашнього улюбленця, чи якийсь інший), то переживається він як сум через відсутність важливої фігури", - пояснила психолог.

Вона пригадала випадок, коли до неї звернулись батьки дитини такого віку, яких страшенно налякала фраза малюка: "Я хочу померти".

"Що за цією фразою ховалось? Сум за нещодавно померлою бабусею. Батьки так переживали не травмувати дитину цією подією, що просто повідомили факт бабусиної смерті, не пояснивши та не роз'яснивши, що це таке", - розповіла спеціаліст.

Вона зауважила, що ця дитяча фраза несла насправді не бажання померти, а прагнення бути поруч із бабусею.

Розуміння смерті у дітей 4-9 років

Психолог пояснила, що у віці 4-9 років у дітей з'являється розуміння плинності життя та природній інтерес до "феномену смерті".

"Їм цікаво, як і чому помирають, що стається після і т.д.", - додала вона.

За словами жінки, інтерес до цього часто буває не прямий та може виражатися не через питання на дану тему (особливо коли для батьків такі розмови - табу), а за допомогою:

ігор у похорони чи війну

малювання скелетів, монстрів чи чогось іншого, що асоціюється зі смертю

Ставлення до смерті дітей 9-12 років

Шкромида розповіла також, що з 9 до 11-12 років діти вже добре розуміють, що смерть незворотна.

"Проте їм важко усвідомити та прийняти, що смерть колись торкнеться них та їхніх близьких", - додала психолог.

За її словами, у цьому віці прийняти неминучість смерті дітям допомагають "фантазії життя після смерті" (які часто підказують дорослі) у вигляді:

зірки на небі

квітки, що виросла на могилі тощо

Як відповідати на дитячі питання про смерть

Психолог наголошує: відповідати на дитячі запитання про смерть необхідно відверто та просто - зважаючи на вік.

"Як на мене, то найлегше починати з розмов про життєвий цикл рослин (квіточка народжується з насінини, з часом у неї з'являються листочки і цвіт, а коли приходить час - вона в'яне та більше не росте)", - пояснила експерт.

Потім, на її думку, можна говорити:

про тварин (коли котик помирає, він перестає бігати, їсти та нявкати)

про людей (коли помирає хтось із людей, він більше не розмовляє, не їсть, і ми не можемо більше його побачити)

"У питаннях про смерть з дітьми не варто боятися відповідати "Не знаю", адже смерть - це феномен, який нам часом важко чітко та зрозуміло описати", - підсумувала психолог.