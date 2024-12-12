Як говорити з донькою про насилля і що обов'язково треба сказати, щоб вона не стала жертвою

Розмова про насилля - важка, але дуже важлива тема, яку варто почати з дитиною ще з раннього віку. Це не про залякування, а про те, щоб навчити дівчинку розуміти свої кордони, довіряти своїм відчуттям і захищати себе.

Як правильно поговорити з дівчинкою на тему насилля та захисту, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Експерт радить, перш за все, поговорити з донькою про кордони. Розуміння того, на що вона має право допоможе їй бути впевненішою у певних ситуаціях.

"Поясніть, що її тіло належить лише їй, і ніхто не має права торкатися її без дозволу. Розкажіть, що навіть якщо це знайомі люди - родичі, друзі чи вчителі - вона має право сказати "ні" на будь-які дії, які їй неприємні. Навчіть її слухати свої відчуття", - радить Віталій Курсік.

Він також рекомендує поясніти дитині, що страх, дискомфорт чи занепокоєння - це сигнали, які варто сприймати серйозно.

"Якщо щось здається неправильним, це, швидше за все, так і є. Окремо поговоріть про те, як розпізнати маніпуляції. Часто насильство починається з того, що дитину переконують, ніби це "секрет", про який не можна нікому розповідати. Поясніть, що секрети, які викликають страх чи дискомфорт, не повинні залишатися таємницею - їх обов’язково треба розповісти батькам чи іншій дорослій людині, якій вона довіряє", - каже експерт.

Він пояснює, що таким способом ви зможете надати доньці інструменти для дій. Навчіть її, як реагувати, якщо хтось порушує її кордони.

"Вона має голосно сказати "Зупинись!", відійти, покликати на допомогу чи зателефонувати вам. Важливо, щоб вона знала, що в будь-якій ситуації ви завжди на її боці. І найголовніше - будьте для неї тим, кому вона може довіритися", - додав фахівець.

Він радить батькам створити атмосферу, де вона буде знати, що її вислухають без осуду, підтримають і допоможуть. Ця розмова - важливий крок, щоб зробити світ вашої доньки трохи безпечнішим.