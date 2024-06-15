Як гарно висипатися під час спекотних літніх ночей

Дослідження показують, що високі температури ускладнюють засинання та якість сну, що шкодить серцево-судинній та імунній системі, когнітивній діяльності та настрою.

Як комфортно спати в спеку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Very Well Health.

Чому сон для нас такий важливий

Сон важливий для багатьох сфер нашого життя. Це дозволяє нам прокинутися, бадьорими та бути продуктивними протягом дня.

Протягом ночі організм проходить різні стадії сну. Оскільки регуляція температури вашого тіла менш ефективна на певних стадіях, висока температура у кімнаті може розбудити вас, щоб ваше тіло могло відновити терморегуляцію,

"Ось чому температура є таким важливим компонентом здорового нічного сну", – розказала доктор філософії, дослідник сну в Brigham and Women’s Hospital і доцент медицини в Гарвардській медичній школі Ребекка Роббін.

Вона рекомендує підтримувати температуру у вашій спальні від 18 до 20 градусів за для оптимального сну, що не завжди можливо без кондиціонера або збільшення рахунків за електроенергію.

Як виспатися у спеку

Ось деякі інші стратегії, які також можуть допомогти вам зберігати прохолоду та краще спати в жарку погоду.

Зробіть кімнату прохолоднішою

Cпробуйте знайти найпрохолодніше місце у вашому домі, яке має найбільший потік повітря.

Використання жалюзі або штор і відкривання вікон протягом дня може допомогти охолодити кімнату перед сном. Використання вентилятора також може допомогти покращити потік повітря під час спекотних літніх ночей.

Спробуйте дихаючі піжами та охолоджуючі подушки

Піжами та постільна білизна з дихаючих тканин, таких як бавовна та льон, можуть допомогти зберегти ваше тіло прохолодним.

Охолодження наматрацників або подушок також може допомогти знизити температуру. Охолоджуючі подушки містять гелеві накладки, які поглинають тепло тіла та зберігають прохолоду голови та шиї протягом ночі»,

Покласти пакет з льодом під подушку - не найкращий варіант, але ви можете тримати лід на тумбочці, щоб використовувати його за потреби. Тримайте поруч рушник і лід, щоб охолодити руки та лоб перед сном, якщо вам важко заснути.

Прийміть теплий душ

Хоча холодний душ здається очевидним способом швидко охолодитися, дослідження показали, що купання в гарячій воді за кілька годин до сну може полегшити засинання.

Проте вода не повинна бути занадто гарячою. Теплий душ переведе ваше тіло в режим охолодження, що, як ми знаємо, може сприяти сну, оскільки температура вашого тіла зазвичай падає протягом ночі.

Дотримуйтесь правил гігієни сну

Не завжди вдається створити ідеальні умови для сну, особливо в жарку погоду. Дотримання правильного режиму відходу до сну влітку все ще важливо, оскільки стрес і хвилювання можуть погіршити якість сну.

Експерти зі сну стверджують, що загальні звички щодо гігієни сну, такі як дотримання постійного часу сну та вимикання гаджетів за годину до сну, можуть допомогти вам краще спати навіть у спекотну погоду.

Уникайте їжі та алкоголю перед нічним відпочинком.