Як Favbet Foundation та Матюха підтримує молодь: спорт, освіта і безпечне середовище

Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи продовжує реалізовувати ініціативи у сферах спорту та освіти. Фонд, заснований у 2020 році, підтримує молодь через розвиток інфраструктури, навчальні програми та практичну допомогу спортсменам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Favbet Foundation.

Одним із напрямів роботи фонду є підвищення рівня безпеки у спортивному середовищі. У партнерстві з організацією FAST проводяться тренінги з домедичної допомоги для тренерів і спортсменів.

У перші місяці 2025 року такі навчання пройшли понад 210 осіб, серед яких представники 10 національних збірних. Загалом ініціатива має охопити до 1800 учасників. У фонді наголошують, що поінформованість і підготовленість до дій у надзвичайних ситуаціях є запорукою зниження ризиків для життя.

Під керівництвом Андрія Матюхи фонд також підтримує українських спортсменів, які мають потенціал виступати на міжнародному рівні. Допомога передбачає фінансування участі у змаганнях, логістичну підтримку, забезпечення проживання та тренувального процесу, а також інформаційний і менторський супровід. Такий підхід дозволяє спортсменам зосередитися на підготовці до змагань, не витрачаючи ресурси на вирішення організаційних питань.

На думку Андрія Матюхи, досягнення спортсменів - це результат їхньої наполегливої праці, а завдання фонду - створити умови для реалізації їхнього потенціалу. Перемоги українських атлетів він називає свідченням сили характеру та професіоналізму.

Favbet Foundation також активно розвиває дитячий та аматорський спорт. У межах програми Favbet Kids у Києві працюють безкоштовні спортивні секції - футбольні, баскетбольні та бойові гуртки на базі клубу SpartaBox. Основними учасниками є діти з родин військовослужбовців і переселенці. Крім того, фонд організовує дитячі спортивні заходи, які поєднують змагальний елемент з освітнім - учасники вчаться працювати в команді, дотримуватися дисципліни та вірити у власні сили.

Освітні ініціативи фонду охоплюють і шкільне середовище. У 2023 році понад 5500 школярів отримали навчальне приладдя та спортивне оснащення. Окрім цього, більше ніж 350 підлітків долучилися до безкоштовних курсів з ІТ, які стали для них першим кроком у здобутті цифрових навичок.

Андрій Матюха наголошує на важливості всебічного розвитку молоді, що включає фізичне, інтелектуальне та моральне виховання. За його словами, лише підготовлене до викликів покоління зможе гарантувати державі стабільне майбутнє.

"Потрібно формувати сильних не лише тілом, а й духом, освічених громадян, які не бояться змін і викликів", - зазначає Матюха.