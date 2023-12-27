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Як довго їжа може залишатися на святковому столі, щоб не було отруєнь

Скільки може коштувати їжа на святковому столі (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Накрили стіл на Новий рік та сидимо біля нього майже всю новорічну ніч. Знайома картина, чи не так? А на столі стоять закуски та страви, які можуть швидко зіпсуватися та викликати харчові отруєння.

Скільки їжа може бути на святковому столі, щоб не було отруєнь, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Як довго їжа може залишатися на столі

Сидіти за святковими столами у компанії своїх близьких можна годинами. Але сама їжа не повинна залишатися на столі надто довго. Існують санітарно-епідеміологічні норми, яких варто дотримуватися, інакше вам загрожуватиме отруєння.

До таких правил входять рекомендації щодо приготування, зберігання продуктів у домашніх умовах, а також знаходження страв та продуктів за певних температур.

Фахівці стверджують, що за кімнатної температури приготовлена їжа не повинна перебувати понад дві години. Тобто, пельмені, вареники, крокети, короп, бігос, запечене м'ясо, паштети та подібні до них страви - потрібно прибрати в холодильник через дві години.

  • Всі готові та швидкопсувні продукти зберігайте в холодильнику (бажано нижче 5 градусів). Готові страви зберігайте за високої температури (понад 60 градусів) безпосередньо перед подачею на стіл.
  • Не зберігайте продукти надто довго, навіть якщо ви зберігаєте їх у холодильнику.
  • Не розморожуйте заморожені продукти за кімнатної температури (занурюйте вироби в теплу воду або використовуйте нагрівальні прилади).

Такі продукти, як сире м'ясо, риба, морепродукти - вимагають зберігання при нижчій температурі (тобто приблизно 2 градуси). Такі продукти, як молоко, м'ясо та масло, можна зберігати при температурі не вище 8 градусів.

За якої температури слід розігрівати їжу

Зазвичай святкові страви їдять кілька днів. А це означає, що їх розігрівають, а то й кілька разів. Щоб задоволення від їжі не закінчилося харчовим отруєнням, запам'ятайте ці основні правила:

  • Ретельно готуйте, особливо м'ясо, птицю, яйця та морепродукти.
  • Доведіть їжу, наприклад, супи до кипіння, щоб її температура досягла 70 градусів. Коли йдеться про м'ясо та птицю, потрібно стежити, щоб соки всередині цих продуктів були чистими, а не рожевими.
  • Також перед вживанням розігрівайте розігріту їжу до температури вище 70 градусів.
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