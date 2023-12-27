Як довго їжа може залишатися на святковому столі, щоб не було отруєнь

Як довго їжа може залишатися на столі

Сидіти за святковими столами у компанії своїх близьких можна годинами. Але сама їжа не повинна залишатися на столі надто довго. Існують санітарно-епідеміологічні норми, яких варто дотримуватися, інакше вам загрожуватиме отруєння.

До таких правил входять рекомендації щодо приготування, зберігання продуктів у домашніх умовах, а також знаходження страв та продуктів за певних температур.

Фахівці стверджують, що за кімнатної температури приготовлена їжа не повинна перебувати понад дві години. Тобто, пельмені, вареники, крокети, короп, бігос, запечене м'ясо, паштети та подібні до них страви - потрібно прибрати в холодильник через дві години.

Всі готові та швидкопсувні продукти зберігайте в холодильнику (бажано нижче 5 градусів). Готові страви зберігайте за високої температури (понад 60 градусів) безпосередньо перед подачею на стіл.

Не зберігайте продукти надто довго, навіть якщо ви зберігаєте їх у холодильнику.

Не розморожуйте заморожені продукти за кімнатної температури (занурюйте вироби в теплу воду або використовуйте нагрівальні прилади).

Такі продукти, як сире м'ясо, риба, морепродукти - вимагають зберігання при нижчій температурі (тобто приблизно 2 градуси). Такі продукти, як молоко, м'ясо та масло, можна зберігати при температурі не вище 8 градусів.

За якої температури слід розігрівати їжу

Зазвичай святкові страви їдять кілька днів. А це означає, що їх розігрівають, а то й кілька разів. Щоб задоволення від їжі не закінчилося харчовим отруєнням, запам'ятайте ці основні правила: