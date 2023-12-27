Як довго їжа може залишатися на святковому столі, щоб не було отруєнь

Накрили стіл на Новий рік та сидимо біля нього майже всю новорічну ніч. Знайома картина, чи не так? А на столі стоять закуски та страви, які можуть швидко зіпсуватися та викликати харчові отруєння.
Скільки їжа може бути на святковому столі, щоб не було отруєнь, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.
Сидіти за святковими столами у компанії своїх близьких можна годинами. Але сама їжа не повинна залишатися на столі надто довго. Існують санітарно-епідеміологічні норми, яких варто дотримуватися, інакше вам загрожуватиме отруєння.
До таких правил входять рекомендації щодо приготування, зберігання продуктів у домашніх умовах, а також знаходження страв та продуктів за певних температур.
Фахівці стверджують, що за кімнатної температури приготовлена їжа не повинна перебувати понад дві години. Тобто, пельмені, вареники, крокети, короп, бігос, запечене м'ясо, паштети та подібні до них страви - потрібно прибрати в холодильник через дві години.
Такі продукти, як сире м'ясо, риба, морепродукти - вимагають зберігання при нижчій температурі (тобто приблизно 2 градуси). Такі продукти, як молоко, м'ясо та масло, можна зберігати при температурі не вище 8 градусів.
Зазвичай святкові страви їдять кілька днів. А це означає, що їх розігрівають, а то й кілька разів. Щоб задоволення від їжі не закінчилося харчовим отруєнням, запам'ятайте ці основні правила:
Раніше ми писали, що лікар назвав ознаки тяжкого алкогольного отруєння.
А ще розповідали про те, як правильно вибирати червону ікру, щоби не отруїтися.