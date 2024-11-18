Як довго можна безпечно використовувати презерватив під час сексу: відповідь вас шокує

Скільки часу презерватив безпечний

Виявляється, якщо у вас тривалий секс і він проникаючий, то через 30 хвилин вам слід замінити презерватив, який ви використовуєте.

"Якщо ви займалися сексом протягом пів години й не готові зупинитися - замініть презерватив. Тертя послаблює презерватив, збільшуючи ймовірність розриву. Якщо ви понад пів години займайтеся сексом, краще перестрахуватися. Кількість тертя залежить від того, наскільки енергійним є ваш статевий акт, але ризикувати не варто", - зауважив лікар загальної практики Бхавіні Шах.

То саме, за словами доктора, стосується і ситуації, якщо ви вирішили піти на другий раунд без перерви. Варто пам'ятати, що презерватив - суто одноразовий елемент.

Чи можна використовувати два одночасно?

Якщо ви боїтесь небажаної вагітності або чимось заразитися - то вдягати два презервативи теж не варто. Бо подвійну безпеку вони не дають.

"Носити два презервативи насправді ризикованіше, ніж просто одягати один, оскільки вони будуть тертися один об одного, створюючи тертя, яке може призвести до розриву презерватива", - попереджає доктор Шах.

Чи можна пошкодити презерватив?

Коли ви перебуваєте в гостроті моменту під час сексу, вам хочеться якнайшвидше дістати презерватив. Але й тут варто бути обережними.

"Відкрити упаковку презерватива ніколи не буває легко. Хоча ви робите це обережно, є велика ймовірність, що ви розірвете упакування разом з самим презервативом. Нігтями або зубами відкривати теж не варто, бо можуть бути розриви. Зробіть глибокий вдих, знайдіть правий кут і спробуйте обережно відкрити", - радить лікар.