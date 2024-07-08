Як допомогти "Охматдиту": куди донатити, чи потрібна кров та які ліки привезти

Куди надсилати гроші на допомогу "Охматдиту"

Якщо ви хочете задонатити, краще обирати перевірені збори або ж надсилати кошту на "банки" й "конверти", про які оголосили представники лікарні.

Підтримати "Охматдит" можна так:

У Міністерстві охорони здоров'я також розповіли, що всю актуальну інформацію щодо нагальних потреб лікарні можна уточнити у координатора на місці - головної медичної сестри "Охматдиту" Олени Примак.

Її номер: +38067 277 78 06.

А щодо потреб на відновлення закладу можна звернутися до Наталії Мирути, заступниці генерального директора з економічних питань в "Охматдиті".

Її номер: +380 93 580 56 72.

Росіяни вдарили по лікарні "Охматдит" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи треба здавати кров для постраждалих в "Охматдиті"

Волонтери щодня наголошують на тому, що донація потрібна. Кров рятує поранених військових, вона дуже важлива як на фронті, так і в тилу.

Для поранених в "Охматдиті" прийом донорів вже призупинили. Центр крові лікарні має необхідну кількість запасів та отримав достатньо допомоги.

Але, якщо ви хочете допомогти й здати кров - просто зверніться до інших центрів збору крові. Вона дійсно важлива та дуже потрібна, тому ви можете врятувати інших людей.

Пам'ятайте, що донорство має бути не "стихійним", викликаним певною трагедією, а регулярним. Це дасть змогу центрам крові постійно мати необхідні запаси та допомагати усім, хто цього потребує.

Допис зі сторінки організації "Агенти крові" (скріншот)

Чи треба везти воду або їхати розбирати завали

Повідомляється, що на місці трагедії вже працюють рятувальники та волонтери. Потреби у людях, які могли б допомогти розбирати завали, вже немає.

Що стосується води, то гострої потреби теж вже немає. Українці потужно об'єдналися й дуже швидко її привезли. Якщо ж ви хочете допомогти їжею для дітей - уточнюйте цю інформацію за телефонами, наведеними вище.

Зруйнована лікарня "Охматдит" у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Які треба ліки

Волонтерка Марина Батуринець повідомила, що вода та їжа вже не потрібні. Але існує потреба у ліках.

За її словами, в "Охматдит" можна принести:

крапельниці

кровоспинні препарати

антибіотики широкого спектру

джгути

системи для переливання крові

шприци

серветки

памперси.

Допис волонтерки (скріншот)

Куди звернутися постраждалим

Укрзалізниця вже оголосила про допомогу пацієнтам та родинам з "Охматдиту". Постраждалі можуть звернутися за номером: +38 099 425 64 52.

Пацієнтів та їхніх родичів можуть забрати з місця, де вони зараз, аби надати медичне транспортування (про це варто повідомляти одразу).

Також людей розмістять та нагодують, а потім, за необхідністю, відправлять зручним потягом додому чи до іншого міста, куди потрібно їхати задля подальшого лікування.

Куди звернутися постраждалим (скріншот)

Окрім цього, людям допомагає медична клініка "Добробут".Лікарні на обох берегах Києва готові безоплатно прийняти та надати всю необхідну допомогу дітям, які постраждали при обстрілі "Охматдиту", а також дорослим та персоналу дитячої лікарні.

Звернутися по допомогу можна за такими адресами:

вул. Сім'ї Ідзковських, 3

пр-т Миколи Бажана, 12А.

"З будь-якими запитаннями стосовно термінової безоплатної допомоги через атаку на Охматдит звертайтеся до нашого контакт-центру за телефонами: 0444952888, 0504952888, 0974952888", - розповіли у "Добробуті".