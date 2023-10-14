UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як за допомогою харчування швидко позбутися целюліту: секрет від дієтолога

Як зменшити прояви целюліту целюліт (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Целюліт - одна із найголовніших косметичних проблем, через яку у жінок виникають комплекси. Позбутися його можна не лише за допомогою спеціальних процедур та занять спортом, а й завдяки правильному харчуванню.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Що треба знати про целюліт

"Усі ми дуже засмучуємося, коли помічаємо на тілі появу так званої апельсинової шкірки. Оскільки целюліт, як і зайві кілограми, впевненості у собі не додає. Але насправді горезвісна "шкірка" не має прямого стосунку до схуднення - на целюліт страждають різні жінки - і повні, і худенькі", - говорить експерт.

Вона додає, що з медичної точки зору, термін "целюліт" вживається неправильно. Через те, що закінчення "іт" означає "запалення", а той, ефект, що ми бачимо на шкірі, є структурними змінами у підшкірно-жировому шарі.

"Однак для жінки не важливо, яку назву носить проблема. Значення має лише те, як їй запобігти. Тому, якщо актуально, я поділюся порадами про те, як рятуватися від цього явища та помітно зменшити його прояви. Скажу одразу - чудодійних дієт немає. Однак є один секрет боротьби із целюлітом", - каже Фус.

Як зменшити прояви целюліту

"Щоб зробити прояви целюліту менш помітними, необхідно переглянути своє харчування, вживати їжу 3-4 рази на день та пити достатню кількість води. Скоротити або виключити з раціону солодощі, газовані напої, солі, білий хліб, сигарети, надмірну кількість алкоголю та кави, жирну їжу", - радить дієтолог.

Також вона рекомендує більше вживати овочів та фруктів, продукти, які багаті на вітамін С, білок рослинного та тваринного походження - яйця, птицю, м'ясо, бобові, злакові та здорові жири - рибу, насіння гарбуза, горіхи. А ще - робити масаж тіла, носити вільний одяг та займатися спортом.⁣⠀

"Здається, цю інформацію і так всі знають. Але хоч це все дуже просто і формула лежить "на поверхні", але ж проблема залишається⁣⁣", - додає Фус.

Також дієтолог поділилася тестом, який допоможе визначити, наскільки ви у зоні ризику розвитку целюліту. Для цього потрібно відповісти на нижче наведені запитання. Кожна відповідь "так" - це 1 бал. Після цього за кількістю набраних балів треба поглянути у таблицю й дізнатись свій результат.

Як швидко визначити, чи ви у зоні ризику розвитку целюліту (скриншот)

Читайте також про те, як доглядати за шкірою обличчя восени, щоб зберегти молодість.

Раніше ми писали про те, чи дійсно кріпатура є ознакою ефективного тренування.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтологпорадиздоровя