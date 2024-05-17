Як за допомогою харчування підтримати здоров'я судин: правила від дієтолога

Чому виникає кальцифікація судин

"Ми всі знаємо, що хвороби серця та судин - це найголовніші причини смертності. В основі більшості з них лежить атеросклероз. Прискорюють цей процес діабет, аутоімунні захворювання, полікістоз яєчників, менопауза, куріння, переїдання, а також стреси", - каже лікар.

Вона зазначає, що моніторити стан судин допомагає перевірка на С-реактивного білку (hsCRP). Він показує рівень запалення в організмі. Нормою вважаються показники у межах 0-1 мг/л. Якщо є понад 2 мг/л - це вже фактор запального ризику.

Також варто перевіряти кальцієвий індекс (індекс Агатстона) - вимірювання кількості відкладеного кальцію в артеріях. Від 0 до 10 - мінімальний ризик.

"В результаті остеопорозу (вимивання кальцію з кісток), хронічного запалення, діабету, високобілкової дієти) підвищеної кислотності крові), ниркової недостатності, частих і дуже надмірних фізичних навантажень, кальцифікація артерій прискорюється", - говорить Скиталінська.

Як підтримати здоров'я судин

Дієтолог радить дотримуватись наступних порад: