Як дізнатися, чи заражений ваш комп'ютер вірусом, і які дії потрібно вжити для захисту пристрою

Як комп'ютер може заразитися вірусом

Найбільш поширеною причиною зараження вашого комп'ютера є завантаження або встановлення заражених файлів.

Піратські медіа та безкоштовні ігри є поширеними винуватцями, а також фішингові атаки, коли ви натискаєте на небезпечне посилання, кнопку або вкладення електронної пошти. Після натискання вірус або інше шкідливе програмне забезпечення встановлюється саме.

Аналогічно віруси можуть заразити ваш комп'ютер, коли ви відвідуєте шахрайські веб-сайти. Іноді ви можете ненавмисно встановити вірус із зараженого зовнішнього диска, наприклад USB-накопичувача.

Як дізнатися, чи є на моєму комп'ютері вірус?

Несподівано знижується продуктивність комп'ютера, що означає, що запуск або відкриття програм займає помітно більше часу.

Проблеми з несподіваним вимкненням або перезапуском

Відсутні файли

Часті збої системи

Часті повідомлення про помилки

Несподівані спливаючі вікна

Нові програми (наприклад, панелі інструментів веб-браузера), які з'являються без завантаження

Перевантажений жорсткий диск, який можна виявити, якщо внутрішній вентилятор пристрою гудить і працює на знос, коли ви нічого не робите

Електронні листи, які автоматично надсилаються з ваших облікових записів без вашої участі

Зависання веб-браузера або постійна переадресація веб-браузера

Несправні антивірусні програми чи брандмауери

Що робити, якщо на комп'ютері з'явився вірус

Якщо ви вважаєте, що на вашому комп'ютері є вірус, вам слід діяти швидко, щоб спробувати знищити шкідливий код.

Запустіть повне сканування системи

Якщо ви підозрювали, що на вашому комп'ютері є вірус, використовуйте антивірусне програмне забезпечення для запуску повної перевірки системи вашого пристрою.

Найкраще налаштувати антивірусну програму на автоматичне виконання цього на регулярній основі, щоб ви могли виявити будь-які проблеми до того, як вони перетворяться на надзвичайні ситуації.

Перегляньте виявлені погрози і зробіть усі можливі дії - багато антивірусних та антишкідливих програм допоможуть вам у цьому.

Відновіть більш ранню резервну копію

Якщо ви не можете видалити вірус або заражені файли, спробуйте відновити комп'ютер до попередньої резервної копії, яка була перед тим, як у вас почалися проблеми. Потім знову проскануйте систему антивірусним програмним забезпеченням і перевірте, чи існують ті ж проблеми.

Видаліть тимчасові файли

Видаліть усі тимчасові файли на вашому комп'ютері. Зазвичай видалити їх легко, але це залежить від вашої операційної системи (наприклад, Windows або MacOS).

Перейдіть у безпечний режим

Якщо ви не можете видалити файли через несправність комп'ютера, спробуйте завантажити файл у "Безпечному режимі". Цей режим обмежує роботу певних програм, щоб ви могли без перешкод усунути неполадки.

Перевстановіть операційну систему

Як останнє запобігання комп'ютерному вірусу ви можете перевстановити операційну систему вашого пристрою (наприклад, Windows або macOS). Це може призвести до втрати важливих файлів або інших даних.

На цьому етапі гарною ідеєю буде віднести ваш пристрій до сервісного центру та звернутися за професійною допомогою.

Єдиний спосіб гарантовано видалити вірус - це стерти дані з пристрою та перевстановити на ньому нову операційну систему.

Залежно від серйозності проблеми, ви можете впоратися зі шкідливим ПЗ або вірусом, не роблячи цього кроку (наприклад, використовуючи якісне антивірусне програмне забезпечення або перейшовши в безпечний режим і видаляючи погані файли).

Як захистити комп'ютер від вірусів

Використовуйте антивірусне програмне забезпечення

Ви завжди повинні мати встановлене на своєму комп'ютері надійне антивірусне програмне забезпечення - найкраще завантажити якесь антивірусне ПЗ, як тільки ви почнете використовувати новий пристрій. Ви повинні мати можливість включати регулярне сканування всього пристрою, щоб знати про будь-які проблеми якомога швидше.

Дотримуйтесь чотирьох основних правил кібербезпеки

Дотримуючись таких правил, ви можете виробити хороші звички, які ускладнюють проникнення комп'ютерних вірусів:

Використовуйте складні паролі, які мають довжину не менше 12 символів та є унікальними для кожного облікового запису; використовуйте менеджер паролів для безпечного зберігання всіх ваших паролів

Увімкніть багатофакторну автентифікацію (MFA) для будь-якого облікового запису, який це дозволяє

Включайте автоматичні оновлення для обладнання, програмного забезпечення та додатків

Навчіться розпізнавати фішинг - не ведіться на вудку

Будьте обережні з громадським Wi-Fi

Громадський Wi-Fi у кафе, аеропортах та інших підприємствах може бути зручним, але ці мережі часто небезпечні та залишають ваш телефон, планшет чи комп'ютер уразливими для вірусів. Використання особистої мобільної точки доступу або VPN (віртуальної приватної мережі) є безпечнішим способом підключення, коли ви перебуваєте в дорозі.

Отримуйте програмне забезпечення з першоджерела

Один із найстаріших трюків у книзі кіберзлочинця - підсунути віруси та шкідливе ПЗ у програмне забезпечення та файли, які люди хочуть піратити.

Завжди завантажуйте програмне забезпечення з перевірених джерел та отримуйте всі свої застосунки з офіційного магазину додатків вашого пристрою.