Як чоловікам зберегти своє здоров'я? Дієтолог дав чотири поради

Приділіть увагу харчуванню та активному способу життя

Здорове харчування та регулярні фізичні навантаження допомагають контролювати кров'яний тиск, рівень цукру, холестерину та вагу, знижуючи ризик захворювань, таких як діабет 2 типу і серцево-судинні хвороби.

Щодо харчування, рекомендується збільшити споживання свіжих фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобових, насіння, горіхів, нежирних білків і молочних продуктів. Варто зменшити вживання солі, доданих цукрів і насичених жирів.

Для фізичної активності оптимально виконувати понад 150 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності щотижня, таких як швидка ходьба. Двічі на тиждень включіть силові тренування для зміцнення м’язів.

Навіть дрібні зміни можуть мати значний ефект: замініть ліфт на сходи, оберіть овочі замість смаженої картоплі, пийте воду замість солодких напоїв. Запросіть друзів чи родину до фізичних активностей — пограйте у баскетбол чи покатайтесь на велосипедах.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Якщо ви вживаєте алкоголь, обмежте його кількість. Чоловікам рекомендується не більше двох напоїв на день, що еквівалентно 0,33 л пива, 150 мл вина або 40 мл міцного алкоголю. Якщо ви курите, знайдіть мотивацію кинути цю звичку. Попросіть підтримки у рідних або зверніться до фахівця.

Вивчіть історію хвороб у сім'ї

Поговоріть із членами родини, щоб дізнатися про спадкові захворювання. Це допоможе вам і вашому лікарю краще оцінити ризики для здоров'я.

Проходьте скринінги та вакцинацію

Не варто відвідувати лікаря тільки у випадку захворювання. Регулярні медичні обстеження допомагають виявити хвороби на ранніх стадіях. Рекомендується щорічний скринінг - аналізи крові, УЗД тощо. Скринінги, залежно від віку та історії хвороб, можуть включати перевірку на високий тиск, діабет, рівень холестерину, психічний стан та онкологічні захворювання.

Щоб залишатися здоровим, також важливо робити щеплення, зокрема щорічну вакцинацію проти грипу. Зробіть регулярні профілактичні відвідини лікаря своєю звичкою - це значною мірою покривається державною програмою медичних гарантій. Якщо у вас уже є захворювання, своєчасно лікуйте його та звертайтесь до іншого фахівця, якщо потрібна альтернативна думка.