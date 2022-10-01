Як часто потрібно мити голову для шикарного волосся: експерти поставили крапки над "і"

Чому не потрібно мити голову щодня

Незалежно від того, чи кучеряве у вас, жорстке, або жирне волосся, у всіх типів є свої унікальні якості, що визначають, як їх доглядати.

Знайти те, що найкраще підходить для вашого волосся, вимагає багато часу та терпіння. Якщо ви не зовсім знаєте з чого почати, ви можете звикнути мити голову щодня, але це не завжди найкращий варіант.

"Ваше волосся з'єднане зі шкірою голови фолікулом, і цей фолікул пов'язаний із залозами, які виробляють вітаміни та вологу, які передаються у волосся", - розповів експерт з волосся Сол Мескін.

Якщо ви будете мити голову занадто часто, ви змиєте всі натуральні олії у волоссі, які виробляють залози, а це означає, що вони більше не будуть передавати вашому волоссю будь-яку користь, залишаючи його неживим і сухим.

Фахівець із волосся Симона Томас додала, що очищення волосся від ефірних олій — це лише одна проблема, яка також призводить до лупи та сухості та свербежу шкіри голови.

Як часто потрібно мити голову?



Знаменитий перукар Джон Хала повідомив, що ви повинні мити волосся лише тоді, коли це абсолютно необхідно.

Ви зможете визначити, чи потребує ваше волосся миття, чи ні, провівши по ньому руками, і якщо воно все ще м'яке і пружнє, швидше за все, його не потрібно мити.

"Хоча загальна рекомендація полягає в тому, щоб мити волосся максимум один-два рази на тиждень, я б сказав, що його слід мити тільки тоді, коли волосся явно жирне", - зазначив Хала.