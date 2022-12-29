Як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся? Експерти дали остаточну відповідь

Багато людей страждають на надмірне випадання волосся, тому що миють голову недостатньо часто або кожен день.
Експерти Express повідомили, скільки ж разів на тиждень потрібно мити вашу шевелюру.
У деяких випадках випадання волосся неминуче, у разі алопеції, наприклад.
Але є способи зменшити випадання волосся, коли йдеться про ваші звички по догляду за волоссям.
Експерт Ношин Чоудрі, який роками боровся з алопецією та телогеновою алопецією — шкірним захворюванням, яке викликає випадання волосся з голови, розповів свої секрети.
Ідеально – це мити голову 2-3 рази на тиждень.
"Чим густіше ваше волосся і чим менше воно жирне, тим менше вам потрібно шампуню. Деякі люди з сухим або кучерявим волоссям можуть без проблем мити голову набагато рідше", - повідомив експерт.
Не слід мити голову кожен день, це також може призводити до надмірного випадання волосся.
Дуже часто люди погано промивають голову шампунем. Так ви дозволяєте жирам та бруду накопичуватися на шкірі голови і закупорювати пори, прокладаючи шлях до фактичного випадання волосся.
Ось чому визначення ідеальної частоти миття голови є ключем до догляду за шкірою голови та запобігання випаданню волосся.
"Утримання шкіри голови в чистоті абсолютно необхідне, щоб не було накопичення шкірного сала та забруднень, які можуть спричинити випадання волосся", - вважає Ношин Чоудрі.
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