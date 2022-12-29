Як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся? Експерти дали остаточну відповідь

У деяких випадках випадання волосся неминуче, у разі алопеції, наприклад.

Але є способи зменшити випадання волосся, коли йдеться про ваші звички по догляду за волоссям.

Експерт Ношин Чоудрі, який роками боровся з алопецією та телогеновою алопецією — шкірним захворюванням, яке викликає випадання волосся з голови, розповів свої секрети.

Як часто потрібно мити голову?

Ідеально – це мити голову 2-3 рази на тиждень.

"Чим густіше ваше волосся і чим менше воно жирне, тим менше вам потрібно шампуню. Деякі люди з сухим або кучерявим волоссям можуть без проблем мити голову набагато рідше", - повідомив експерт.

Не слід мити голову кожен день, це також може призводити до надмірного випадання волосся.

Недостатнє миття – це теж проблема

Дуже часто люди погано промивають голову шампунем. Так ви дозволяєте жирам та бруду накопичуватися на шкірі голови і закупорювати пори, прокладаючи шлях до фактичного випадання волосся.

Ось чому визначення ідеальної частоти миття голови є ключем до догляду за шкірою голови та запобігання випаданню волосся.

"Утримання шкіри голови в чистоті абсолютно необхідне, щоб не було накопичення шкірного сала та забруднень, які можуть спричинити випадання волосся", - вважає Ношин Чоудрі.