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Як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся? Експерти дали остаточну відповідь

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 11:49
Як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся? Експерти дали остаточну відповідь Фото: Мити голову не потрібно часто (freepik/com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей страждають на надмірне випадання волосся, тому що миють голову недостатньо часто або кожен день.

Експерти Express повідомили, скільки ж разів на тиждень потрібно мити вашу шевелюру.

У деяких випадках випадання волосся неминуче, у разі алопеції, наприклад.

Але є способи зменшити випадання волосся, коли йдеться про ваші звички по догляду за волоссям.

Експерт Ношин Чоудрі, який роками боровся з алопецією та телогеновою алопецією — шкірним захворюванням, яке викликає випадання волосся з голови, розповів свої секрети.

Як часто потрібно мити голову?

Ідеально – це мити голову 2-3 рази на тиждень.

"Чим густіше ваше волосся і чим менше воно жирне, тим менше вам потрібно шампуню. Деякі люди з сухим або кучерявим волоссям можуть без проблем мити голову набагато рідше", - повідомив експерт.

Не слід мити голову кожен день, це також може призводити до надмірного випадання волосся.

Недостатнє миття – це теж проблема

Дуже часто люди погано промивають голову шампунем. Так ви дозволяєте жирам та бруду накопичуватися на шкірі голови і закупорювати пори, прокладаючи шлях до фактичного випадання волосся.

Ось чому визначення ідеальної частоти миття голови є ключем до догляду за шкірою голови та запобігання випаданню волосся.

"Утримання шкіри голови в чистоті абсолютно необхідне, щоб не було накопичення шкірного сала та забруднень, які можуть спричинити випадання волосся", - вважає Ношин Чоудрі.

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Також ми називали причини, чому можуть плутатися волосся.

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