Як боротися з болем у шиї та коли це стає небезпечно: відповідь Комаровського

Чому біль виникає

За словами експерта, природа не могла передбачити, що людина протягом дня буде багато сидіти з непорушною головою та дивитися в одну точку, наприклад, монітор комп'ютера.

Це велике фізичне навантаження на м'язи шиї та спини.

Якщо до цього додаються емоційні стреси, зайва вага та загальна малорухомість, стає очевидно, чому зараз біль у шиї зустрічається з такою частотою. Проте найпоширеніші причини болю в шиї не потребують серйозного оперативного чи медикаментозного лікування.

Зверніть увагу: якщо біль у шиї ви відчуваєте в інших частинах тіла, у вас німіють кінцівки, відчуваєте по тілу поколювання тощо, зверніться до фахівця з метою встановлення причини цього болю.

Крім того, біль у шиї може бути навіть не пов'язаним із цією частиною тіла. Наприклад, якщо біль у шиї виникає під час їди, може бути пов'язана з проблеми травлення. А біль у шиї під час фізичних навантажень може говорити про проблеми з серцем.

Як полегшити біль у шиї

Лікар рекомендує продовжувати рух, адже найчастіше саме недостатня кількість руху стає причиною болю.

Іноді також може допомогти контактна зміна температури. Ви можете прикласти до області, де відчуваєте біль, грілку з холодною чи гарячою водою. Спробуйте обидва способи, щоб визначити, який для вас працюватиме краще.

Ще одним способом розв'язання питання болю можуть стати знеболювальні препарати чи мазі.

Іншим шляхом боротьби з болем у шиї є масаж, хоча часто він має ефект плацебо. Попросіть свою близьку людину зробити вам масаж шиї з маззю перед сном. Це також може мати ефективність.

Огляньте місце, де ви спите. Можливо, вам потрібно змінити подушку. Таку саму важливу роль відіграє робоче місце, тому зробіть його максимально комфортним для шиї та очей.

Ці рекомендації можуть допомогти позбутися болю. Але не забувайте, що в будь-якому випадку фінальний діагноз повинен ставити лікар, тому в разі необхідності не нехтуйте професійною допомогою.