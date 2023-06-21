Як астероїд вбив динозаврів і чи може така доля спіткати людей: пояснення вчених

Чи точно динозаврів знищив астероїд

Сьогодні існує багато тварин, які мають лускату шкіру та зовнішньо нагадують вимерлих створінь. Однак самими здогадками до правди не добратися.

У 1970-х роках американський геолог Уолтер Альварес займався вивченням гірських порід в Італії. Щоб визначити фактичний вік порід, науковець звернувся до свого батька-фізика.

У ході кількох досліджень виявилося, що пил гірських порід є космічним піском у вигляді хімічної речовини іридію. Тоді й постало запитання: звідки на Землі взялося так багато космічного піску?

1980-ті роки були важливими для геологів, хіміків і палеонтологів, які прагнули скласти воєдино гіпотезу навколо падіння астероїда.

Незабаром після того, як Альварес і його батько опублікували свою гіпотезу, нафтова компанія виявила сліди кратера шириною 180 кілометрів під Юкатаном. У 1990-х роках кратер буде підтверджено як місце удару, який залишив астероїд.

Час удару астероїда збігся із періодом вимирання динозаврів. Таким чином вчені дійшли спільного висновку.

Багато сучасних тварин зовнішньо нагадують вимерлих динозаврів (фото: Freepik)

Як астероїд зміг знищити ціле життя

Під час самого удару небесне тіло знищує все, що є на його шляху та поблизу нього. Пил і дим в атмосфері впливає на клімат і температурні зміни, що призводить до вимирання багатьох видів. Є навіть ознаки різкої зміни хімічного складу океану, що може пояснити величезну втрату морського життя.

Разом із тим підвищується імпульс виверження вулканів.

Навіть якщо найменший уламок вдарить у "вразливе" місце Землі, наслідки можуть бути непоправними. Вчені навіть припускають, що якби смертельний астероїд впав на кілька секунд пізніше чи в інше місце, розвиток подій був би інакшим.

Чи може людей спіткати доля динозаврів

Коли ми бачимо повідомлення про небесні тіла недалеко від Землі, це означає, що дослідники уважно стежать за ними. Адже вже знають, до чого може призвести падіння.

Оскільки система моніторингу розвинена дуже сильно, у майбутньому людям немає чого турбуватися про загрозу з космосу.

Попри це вчені не відкидають ймовірності, що рано чи пізно наша планета може зазнати подібного впливу. І навіть якщо люди зможуть використати технології задля уникнення катастрофи, екологічні наслідки можуть бути дуже масштабними.

Будь-яка вже ослаблена екосистема майже точно не переживе удару астероїда. Тому єдине, що точно варто робити зараз, це забезпечувати планету всіма ресурсами для відновлення після космічного апокаліпсиса.