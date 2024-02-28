Як в "Армагеддоні". У NASA дослідили, чи можна знищити астроїд, який загрожуватиме Землі

Які результати дослідження

Космічне бюро NASA ще у листопаді 2021 року відправило місію Dart до астероїда Dimorphos. Він не становить загрози для Землі в найближчому майбутньому. Але місія була розроблена, щоб перевірити, чи можливо змінити траєкторію астероїда, якщо буде загроза зіткнення із Землею.

Астероїди відносно невеликі за розміром, тому вони не мають помітної сили тяжіння, щоб космічний корабель міг приземлитися і зібрати зразки для дослідження. Тому місія Dart передбачала, що апарат мав летіти на високій швидкості і врізатись в астероїд, щоб знищити його.

Кадр із симуляції зіткнення Dart з Dimorphos (фото: С.Д. Raducan, UNIBE)

Симуляції показують, що кратер на астероїді від зіткнення із Дартом дуже великий, імовірно, що він змінив форму астероїда.

Маса космічного апарату становила 580 кг, а астероїд вагою приблизно 5 млрд кг. Для порівняння, це еквівалентно удару мурахи об два автобуси. При цьому космічний корабель також рухався зі швидкістю близько 6 кілометрів на секунду.

Результати моделювання, засновані на спостереженнях за астероїдом Dimorphos, показали, що тепер астероїд обертається навколо свого більшого супутника на 33 хвилини повільніше, ніж раніше. Його орбіта змінилася з 11 годин 55 хвилин до 11 годин 22 хвилин.

Діморфос, сфотографований космічним кораблем Дарт (фото: NASA)

Зміна імпульсу до ядра Dimorphos також вище, ніж можна було б передбачити за прямим ударом. Однак астероїд має досить слабку конструкцію, він складається з пухких уламків, які утримуються силою тяжіння. Через удар від астероїда відкололось багато уламків. Вони тепер рухаються в протилежному напрямку. Це уповільнює астероїд. За підрахунками вчених, від астероїда відкололось приблизно 20 мільйонів кілограмів.

Також науковці зауважують, що ймовірність зіткнення Землі з астероїдом, таким який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому, низька. Але є високі ризики зіткнення з небесними тілами, наприклад таким астероїдом, який розпався у небі над Челябінськом у 2013 році, або таким, як впав у Сибірі в 1908 році.

Вчені зазначають, що зміна орбіти на 30 хвилин, як це було із Dimorphos - мало що змінить, якщо астероїд наблизиться до Землі. Однак, якщо такі зміни створити, коли астероїд буде за межами Сонячної системи, то його можна відвернути від нашої планети.

Додамо також, що місія Dart коштувала 324 мільйони доларів США.

Динозаврів знищив астероїд діаметром 10 км, який врізався в Землю 66 мільйонів років тому (фото: Shutterstock)