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Як Алісса Мілано відреагувала на смерть Шеннен Догерті, з якою вони ворогували

Догерті та Мілано (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано, яка грала найменшу сестру Фібі, висловилася про смерть Шеннен Догерті. 53-річна актриса виконала роль старшої сестри-чаклунки, в останні роки свого життя вона боролася з онкологією.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Мілано зробила заяву про Догерті, з якою довго ворогувала, у коментарі для видання Entertainment Weekly.

Що сказала Мілано

Актриса визнала, що мала складні стосунки з Шеннен. Втім, Алісса все одно висловилася про неї з повагою.

"Ні для кого не секрет, що у нас із Шеннен були складні стосунки, але в їх основі була людина, яку я глибоко поважала і перед ким трепетала. Вона була талановитою актрисою, улюбленою багатьма, і світ став менше без неї. Мої співчуття всім, хто її любив", - заявила зірка, яка грала Фібі.

Мілано та Догерті у серіалі "Всі жінки - відьми" (скріншот)

Що відомо про стосунки Фібі та Прю поза кадром

У серіалі вони грали сестер, які дуже любили одна одну. Втім, поза камерами стосунки актрис було важко назвати ідеальними.

Відомо, що Догерті "вилетіла" з серіалу у фіналі 3 сезону. Тоді її героїня загинула, а потім сюжетна лінія продовжилася з Роуз Макгоуен, яка зіграла четверту сестру.

Вже тоді ходили чутки, що Шеннен не просто так "прибрали" з серіалу. Втім, у ті часи подейкували, що усі актриси між собою не дуже товаришували. Потім з'ясувалося, що усе не так.

Шеннен Догерті (кадрі з серіалу "Всі жінки - відьми")

І декілька років тому, коли Шеннен почала вести подкасти, на один з них вона запросила Холі-Мері Комбс (вона грала середню сестру Пайпер). І актриси заявили, що до звільнення Догерті може бути причетна саме Мілано.

Взимку 2024 року Аліссі довелося виправдовуватися. На конференції 

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