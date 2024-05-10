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Jerry Heil та alyona alyona прокоментували "смертельний номер" у фіналі Євробачення 2024

аlyona аlyona і Jerry Heil (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно режисерка Таню Муіньо, яка стала постановницею номера аlyona аlyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024, назвала стартовий номер виконавиць "плямою смерті". Тепер стосовно цього питання висловилися і самі дівчата.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі представниць України на конкурсі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Instagram аlyona аlyona і Jerry Heil.

Деталі

Раніше стало відомо, що у фіналі Євробачення 2024 українки виступатимуть під номером 2.

Як показує статистика, за останні 15 років країни, які виходили на сцену другі, потрапляли до топ-10 лише один раз.

Втім, судячи з допису аlyona аlyona і Jerry Heil в Instagram, їх це зовсім не лякає, адже українці знають, як йти до своєї мети попри все.

аlyona аlyona і Jerry Heil (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)

"Ми під номером 2 у ФІНАЛІ ВЖЕ ЗАВТРА. Всі кажуть, що це "death spot» (смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування", - написали артистки.

"Такий номер нам обрали продюсери шоу. Ну що ж! Кому як не українцям знати, як це йти до своєї мети ПОПРИ ВСЕ!", - додали вони й закликали об’єднуватися і голосувати за номер 2.

Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу проведуть в суботу, 11 травня, у шведському місті Мальме.

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли: Україна, Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія і Люксембург, Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія і Вірменія.

Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія і Швеція як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Раніше ми розповідали, що букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення.

Також ми писали, як склалася доля українських артистів, які виступали на конкурсі.

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