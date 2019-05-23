Изящный удар: воины отомстили оккупантам за обстрелы (видео)

На Донбассе военные ВСУ уничтожили боевую машину пехоты оккупантов. Вражескую технику обнаружили с помощью аэроразведки в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила, передали в фонде "Повернись живим" на странице в Facebook.

Добавим, что в пресс-центре ООС в ежедневной сводке проинформировали о том, что за сутки боевики понесли потери в живой силе и технике. Так, 22 мая были ликвидированы двое оккупантов, еще один ранен, также боевики, помимо БПМ, потеряли один военный грузовой автомобиль. На фронте за сутки был ранен один украинский воин.

В сети показали видео ликвидации БМП боевиков, которая несла смертельную угрозу военным и гражданскому населению в прифронтовой зоне.

После того, как бойцы Объединенных сил провели разведку и корректировку, они нанесли меткий "изящный" удар по боевой технике противника.

Фото: скриншот

"Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы хотим, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС. Для этого нам не хватает планшетов для программы ГРК Броня - Armor и коптеров", - говорится в сообщении, а также приводится ссылка для оказания помощи волонтерам.

Видео: facebook.com/backandalive

В комментариях к видео пользователи сети восхищаются меткостью и мастерством украинских защитников на фронте, звучат слова благодарности и поддержки.

Молодцы, вы являетесь примером для всех без исключения украинцев. Героям слава!

Работает лучше тысячи "минских договоренностей"! Слава Украине!

Ребята, пусть Бог вас хранит от этих врагов;

Слава нашим ребятам, держитесь! Пусть Бог помогает;

Береги их высшая сила для таких приятных результатов!

Так им и надо! Молодцы, сами будьте осторожны...

Как сообщалось ранее, недавно украинские военные на Донбассе провели возле Катериновки операцию по обезвреживанию снайперов боевиков.

Также мы писали о том, что на Донбассе украинские военные в районе оккупированной Горловки нанесли сокрушительный удар по боевикам. Сами террористы в сети писали, что украинские войска могут занять город в любой момент.

Напомним, в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".