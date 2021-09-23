"Извините, что обманывала вас": Саша Бо шокировала признанием после скандала с разводом

"Второй день просыпаюсь и не верю: то, что происходит сейчас - это не сон. Страшно, странно, больно и даже интересно получать такой удар. Такое впечатление, что теперь вы знаете обо мне все и пусть не совсем правду. Представьте, если бы все то, что происходит у вас в семьях, в мыслях, в жизни в целом - каждый мог прозрачно видеть. Странно, правда?" - начала свой текст блогерша.

Как известно, она 8 лет страдает булимией и утверждает, что ее муж "травил" ее за это. Супруг Саши - Игорь Пустовит в свою очередь сообщил, что она унижала его и даже говорила, что у него недостаточно большой половой орган, что больше всего его травмировало. На эту тему он дал большое интервью и объяснил свою позицию.

"В какой-то момент я поняла поступок Игоря. Хотя сначала было очень много эмоций. Каждая семья имеет истории, за которые неудобно. У каждой мамы бывали моменты срыва, за которые потом так болело сердце и она себя обвиняла. Истории между зятьями, невестками, свекровями, тещами - это же классика ... там всегда найдется тема, чтобы за что-то уцепиться и раздуть", - продолжила Саша.

Блогерша отметила, что больше всего на свете она любит своих двух сыновей.

"Я Саша. И у меня моя жизнь. Иногда не идеальная, но за это я ее люблю. У меня двое сыновей, которых обожаю больше всего на свете. И в сложные моменты бессилия, одиночества и отчаяния я забывала о том, что они не имеют никакого отношения к моим трудностям. Последние годы я проживала в аду, и простите, что обманывала вас. Я сотворила идеальную картинку счастливого брака, поддержки и понимания для того, чтобы мотивироваться и стремиться к нему, и я верю, что вы меня поймете. Наши пути с Игорем разошлись. Но есть то, ради чего мы станем лучше. Есть то, ради чего надо прощать. Есть то, ради чего надо открывать сердце. Это наши дети", - резюмировала она.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Напомним, что Саша Пустовит - первый украиноязычный блогер. У нее миллионы подписчиков в Instagram. На протяжении последних лет на своей странице в соцсети она создавала для всех картинку идеальной семьи, но все оказалось совсем не так.