Известный журналист "разнес" ПриватБанк: давно такой дичи не видел

ПриватБанк попал в новый скандал. О нем рассказал известный украинский журналист Сергей Гришин. Он рассказал о ситуации, которая произошла с ним в отделении по адресу Белорусская 10/18. По словам Гришина, он не пользовался услугами банка еще с 2000-х годов, но у него был определенный долг и он пришел, чтобы узнать, что нужно сделать для погашения. При себе у него была ID-карта, но сотрудник банка попросила справку о присвоении идентификационного кода.
О деталях Гришин рассказал на видео со своей страницы в Facebook. После требования от банка справки об идентификационном коде конфликт только усилился. В итоге сотрудник финучреждения вызвала охрану на журналиста.
"Сотрудница банка почувствовала опасность и вызвала охрану. Вы ей хамили", - объяснили Гришину сотрудники охраны.
Также журналист отметил, что он сообщил, что данные его идентификационного кода есть в приложении "Дія", но сотрудницу банка это не устроило.
В конце видео он сказал, что "Приватбанк - конченные, как и их сотрудники".
Сергей Гришин рассказал о скандале в ПриватБанка
В комментариях к видео Сергея Гришина дали свой ответ и представители ПриватБанка.
"Нам дуже прикро, що у вас залишився неприємний осад при відвідуванні відділення. Ми хочемо, щоб всі наші співробітники були клієнтоорієнтованими. Обов`язково розберемося в зазначеній ситуації. За результатом перевірки додатково вас повідомимо", - написали из банка.
Также в комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу инцидента. Некоторые поделились негативным опытом, а некоторые позитивным.
Как мы ранее писали, ПриватБанк попал в громкий скандал из-за пропажи денег главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня из ячейки финучреждения после обыска, который устроили сотрудники Государственной фискальной службы.