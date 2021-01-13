Известный врач рассказал, почему в Украине коронавирус пошел на спад

Известный доктор из Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему в последнее время статистика коронавируса пошла на спад. По его мнению, большая часть украинцев уже переболела, поэтому и заражений стало намного меньше.

"Просто уже действительно большая часть украинцев переболела, то есть уже повторных заражений меньше. Мы думали, что пик второй волны придется на конец января, а такое впечатление, что пик второй волны у нас был в середине, в конце декабря, тогда у нас было больше госпитализаций", - рассказал Жиравецкий ТСН.

Также доктор считает, что со временем волна COVID-19 будет только замедляться.

"А сейчас такое впечатление, что вторая волна пошла на убыль и если это так идет, то мы должны плавно опускаться. Единственное, что эта вторая волна как нарастала долго, несколько месяцев, так и несколько месяцев будет плавно спадать", - сообщил врач.

Жиравецкий дал свой прогноз по окончанию пандемии. Он считает, что все закончится к 2022 году.

"Я написал прогноз, что пандемия закончится ориентировочно в 2022 году, весной. Как она началась весной, в марте, так через два года фактически может исчезнуть, если будет протекать вроде "испанки". Если там будут какие-то отдельные варианты, о которых мы не можем знать заранее, то тогда уже будем смотреть по ситуации. В общем, на мой взгляд, если пациента вовремя лечить дома, то это все выглядит достаточно конструктивно и нормально", - резюмировал медик.

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