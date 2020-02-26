Известный украинский скульптор пытался убить друга сокирой: в его мастерской нашли труп женщины

Скульптор Виктор Архипов подозревается в убийстве (коллаж РБК-Украина)

Скульптор Виктор Архипов из Острога подозревается в убийстве и покушении

В Остроге задержали скульптора, который пытался убить своего товарища в собственной мастерской, и позже в этом же помещении полиция обнаружила останки женщины, считавшейся пропавшей с января. В настоящее время художник Виктор Архипов задержан - в случае доказания вины ему грозит пожизненное заключение.

Было установлено, что 52-летний скульптор - житель села Розваж - выпивал в подсобке на территории складских помещений Острожской академии с односельчанином, и в определенный момент между ними вспыхнул конфликт. Тогда Архипов напал на 30-летнего друга и нанес ему несколько ударов по голове кухонной сокирой. Пострадавшему удалось скрыться. Об этом передали в местной полиции.

Медики диагностировали у мужчины рубленые раны головы, открытый перелом затылочной и лобной костей головы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас пострадавший в реанимации.

Причастного к преступлению злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство. 25 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, при осмотре места происшествия полицейские обнаружили в канализационной шахте тело женщины, закопанное мусором и углем. Погибшей оказалась 49-летняя острожанка, которая исчезла около месяца назад. На ее теле правоохранители обнаружили ранение грудной клетки.

В Остроге в мастерской скульптора обнаружили тело женщины (Фото: rv.npu.gov.ua)

Как рассказали правоохранители, свою причастность к убийству женщины подозреваемый не признает и утверждает, что в последний раз видел ее до Нового года. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Архипов летом 2019-го перестал работать в Острожской академии, в то же время в администрации говорят, что не знают, почему мужчина продолжал приходить в мастерскую.

Скульптор Виктор Архипов из Острога подозревается в убийстве (Фото: скриншот)

По словам дочери погибшей Ольги Турчик, скульптор был хорошо знаком с ее мамой, и девушка считает, что между ними мог быть роман.

Также она отметила, что на Рождество мама звонила по телефону тете, и Архипов тогда находился вместе с ней.

Виктор Архипов - автор памятников воинам афганцам и первом студенту - которые стали визитными карточками Острожской академии.

Знакомые отзываются о скульпторе как о спокойной творческом человеке.

Видео: Скульптор Виктор Архипов из Острога подозревается в убийстве